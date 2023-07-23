"Погасив світло" супернику на першій секунді бою: відео найшвидшого нокауту в ММА

Зірка ММА американець Луїс Ернандес здобув швидку перемогу над своїм співвітчизником Браяном Топпом. Проте не всім уболівальникам сподобалися дії Ернандеса.

У Флориді (США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Titan FC 83. Головним поєдинком вечора була зустріч непереможеного Луїса Ернандеса та Браяна Топпа.

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Підступний удар заради перемоги

Бій, на який чекали уболівальники, завершився вже на першій секунді. Ернандес завдав точного удару лівою ногою в голову суперника, після якого Браян повалився на настил, втративши свідомість. Коли Топп непритомний лежав на підлозі Луїс підбіг, щоб його добити, але арбітр вчасно зупинив бій.

Відео найшвидшого нокауту ММА

Таким чином, Ернандес оформив найшвидший нокаут в історії ММА. Попередній рекорд був встановлений у 2019 році. Тоді ексбоєць UFC Хорхе Масвідаль нокаутував Бена Аскрена за п'ять секунд.

Проте вболівальники розкритикували досягнення Ернандеса. На їхню думку, непереможений боєць вчинив дуже підступно. На початку поєдинку він простягнув рукавичку, щоб привітати Браяна, а потім різко прибрав її та завдав удару в голову. Своїми діями Ернандес дезорієнтував суперника.