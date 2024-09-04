Перший українець в історії: Андрій Лунін претендує на звання найкращого воротаря 2024 року

Воротар Реала Андрій Лунін провів феєричний сезон за мадридців та став переможцем Ліги чемпіонів. Це не залишилось осторонь організаторів церемонії "Золотий м'яч".

Вже в кінці жовтня видання France Football проведе церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Загалом буде розіграно десять індивідуальних нагород.

Серед них буде і трофей Яшина, який вручається найкращому воротарю. Організатори оголосили імена десять голкіперів, які претендуватимуть на це звання.

До теми Артем Довбик – серед претендентів на Золотий м'яч-2024: коли церемонія та хто конкуренти

Лунін йде за нагородою

Серед них опинився і українець Андрій Лунін. 25-річний гравець став першим представником нашої країни, який коли-небудь претендував на цю нагороду.

Список претендентів на трофей Яшина:

Андрій Лунін (Реал)

Майк Меньян (Мілан)

Унаї Сімон (Атлетік)

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

ГІоргі Мамардашвілі (Валенсія)

Діогу Кошта (Порту)

Янн Зоммер (Інтер)

Грегор Кобель (Боруссія Д)

Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз)

Церемонія нагородження премії "Золотий м'яч-2024" відбудеться 28 жовтня у Парижі в театрі "Шатле". Відзначимо, що минулого сезону Андрій Лунін був основним воротарем Реала через травму Тібо Куртуа.

Читайте також До основи ще далеко: Лунін зганьбився на тренуванні Реала напередодні матчу з Лас-Пальмасом

Українець вразив своєю грою, провівши 31 матч. З них десять – насухо. Разом із "бланкос" Лунін виграв чемпіонат Іспанії та став тріумфатором Ліги чемпіонів.