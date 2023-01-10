У Польщі назвали найкращого спортсмена 2022 року: Роберт Левандовський лише третій

Вперше за три роки зірковий футболіст не виграв нагороду "спортсмен року" в Польщі. Цього разу титул дістався дівчині, яка підкорила світовий теніс.

У Польщі визначились із найкращим спортсменом 2022 року. Традиційно його обирали вболівальники та читачі видання Przegląd Sportowy шляхом голосування.

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Минулі два роки ця нагорода діставалась зірці футбольної збірної Роберту Левандовському. Втім цього разу нападник Барселони опинився лише третім.

Другу сходинку посі гонщик зі спідвею Бартош Змарзлік, який минулого року виграв чемпіонат світу з цього виду спорту. Ну а переможницею стала Іга Швьонтек.

21-річна дівчина стала першою представницею тенісу з 1937 року, яка стала найкращою спортсменкою Польщі. Наразі Іга впевнено утримує першу сходинку у рейтингу WTA.

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У 2022 році Швьонтек виграла два турніри Grand Slam (Ролан Гаррос та US Open) та ще 8 івентів WTA Tour. Ба більше, полячці підкорилась найдовша переможна серія у жіночому тенісі за XXI сторіччя – 37 матчів.