Найкращий результат для України за 20 років: Ковбаснюк оновив власний рекорд
Другим виступом на Олімпіаді-2022 для українського гірськолижника Івана Ковбаснюка став чоловічий супер-гігант. І у ньому спортсмен покращив на одну позицію свій виступ у Пекіні у порівнянні з даунгілом.
Українець фінішував у топ-40
У фіналі супергіганту на Олімпіаді-2022 виступили 47 спортсменів. До Ігор у Пекіні українцям лише тричі вдавалося фінішувати у цій дисципліні, повідомляє 24 канал.
До речі Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України на швидкісному спуску на Олімпіаді
У підсумку Ковбаснюк посів 32-е місце, уперше фінішувавши у супер-гіганті з результатом 1:25.56 хвилин.
Золоту нагороду здобув австрієць Маттіас Майєр, який є олімпійським чемпіоном Пхьончхану. Другим став американець Раяна Кокрейна-Сігла, а бронза дісталася норвежцю Александеру Аамодта Кільде.Цікаво! Автором найкращого результату українців є Микола Скрябін, який фінішував на 29-му місці на Олімпійських іграх у 2002 році.
У Пекіні ж Ковбаснюку вдалося фінішувати, але не покращити результат Скрябіна.
Результати супергіганту
1. Маттіас Майєр (Австрія) 1:19.94
2. Раян Кокрейн-Сігл (США) +0.04
3. Александер Аамодт Кільде (Норвегія) +0.42
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32. Іван Ковбаснюк (Україна) +5.62
Іван Ковбаснюк: що відомо про спортсменів
- Для українського гірськолижника Олімпіада-2022 є другою у кар'єрі. На Іграх у Пхьончхану найкращий його результат у швидкісному спуску – 49-е місце.
- Іван є учасником п'ятьох чемпіонатів світу з гірськолижного спорту. Найкращий результат українець показав на останньому чемпіонаті світу у 2021 році - 30-е місце у слаломі.