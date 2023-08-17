Без несподіванок: в УЄФА назвали претендентів на звання найкращого футболіста сезону 2022/2023

В УЄФА назвали трьох футболістів, які змагатимуться за нагороду найкращого гравця за підсумками сезону 2022/2023.

Трійку фіналістів склали два гравці англійського Манчестер Сіті – Кевін Де Брюйне та Ерлінг Голанд. А також Ліонель Мессі, який в минулому сезоні виступав за французький ПСЖ.

Варте уваги Краще за Голанда та на рівні Мессі: гравець МанСіті виграв майже всі топові трофеї у 23 роки

Як відбирали гравців

Початковий шорт-лист гравців був складений технічною дослідницькою групою УЄФА на основі їх виступів протягом сезону 2022/23 на рівні клубів і національних збірних.

Потім за трьох найкращих номінантів голосувало журі, до складу якого входили тренери клубів, які грали на групових етапах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, а також тренери чоловічих національних збірних команд УЄФА. Також частиною жюрі була група журналістів.

Тренерів і журналістів попросили вибрати своїх трьох найкращих гравців із короткого списку, виставивши їм відповідні оцінки – 1, 3 та 5. Підсумковий результат визначали за сумарною кількістю голосів тренерів і журналістів. Тренерам не дозволяли голосувати за гравців своєї команди.

Чому Ерлінг Голанд

Голи, голи і знову голи. В УЄФА відзначають неймовірну кількість результативних ударів норвезького нападника у Манчестер Сіті. Він забив 12 голів в Лізі чемпіонів, що на 4 більше, аніж в найближчого його переслідувача. При цьому він оформив пента-трик в матчі 1/8 фіналу у ворота РБ Лейпциг. І став наймолодшим гравцем (та найшвидшим), який загалом забив 35 голів в Лізі чемпіонів. І привів команду до першої в історії перемоги в Лізі чемпіонів.

Та ж історія і в чемпіонаті Англії – 36 голів, та черговий чемпіонський титул. І в цьому сезоні МанСіті вперше оформив золотий требл.

Чому Кевін Де Брюйне

Важко уявити теперішню гру МанСіті без свого головного "двигуна" – бельгійця Кевіна Де Брюйне. Та лише на восьмий сезон перебування у складі "містян" півзахисник нарешті переміг в Лізі чемпіонів. В турнірі він віддав сім результативних передач і чотири рази визнавався гравцем матчу.

Чому Ліонель Мессі

У складі ПСЖ Мессі вдруге поспіль став чемпіоном Франції. Та найбільше його досягнення минулого сезону – це перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу. Також на турнірі він отримав "Золотий м'яч" як найкращий гравець. А в березні 2023 року Мессі забив свій 100-й гол на міжнародному рівні.

Також в УЄФА назвали ще вісім гравців, які набрали очки під час голосування:

4. Ілкай Гюндоган (Німеччина та Манчестер Сіті, зараз у Барселоні) – 129 очок

5. Родрі (Іспанія та Манчестер Сіті) – 110 очок

6. Кіліан Мбаппе (Франція та ПСЖ) – 82 очки

7. Лука Модріч (Хорватія та Реал) – 33 очки

8. Марсело Брозович (Хорватія та Інтер, зараз у Аль-Насрі) – 20 очок

9. Деклан Райс (Англія та Вест Хем, зараз у Арсеналі) – 14 очок

10. Алексіс Мак Аллістер (Аргентина та Брайтон, зараз у Ліверпулі) – 12 очок

11. Хесус Навас (Іспанія та Севілья) – 6 очок

Визначення переможця відбудеться 31 серпня на офіційній церемонії, коли відбудеться і жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.