Найкращий гравець матчу: УЄФА високо оцінила дебют Шведа у Лізі чемпіонів

Новачок донецького Шахтаря Мар'ян Швед дебютував за "гірників" у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. У першому ж матчі футболіст продемонстрував гру високого рівня.

Яскравий дебют Шведа

У вівторок, 6 вересня, донеччани на виїзді зіграли проти німецького Лейпцига. Підопічні Ігоря Йовічевіча розгромили суперників – 1:4.

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Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед отримав від УЄФА нагороду за найкращого гравця матчу проти Лейпцига.

У грі з німецькою командою новачок "гірників" відзначився дублем. На 62-й хвилині Шведа замінив Іван Петряк.

Мар'ян став першим українцем з 2017 року після Марлоса, якому вдалося забити 2 голи в одному матчі групової стадії Ліги чемпіонів.

Окрім дубля Шведа, голами також відзначились Михайло Мудрик та Лассіна Траоре.

Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч також високо оцінив гру Шведа у матчі з Лейпцигом.

Шведа відзначили нагородою / Фото ФК Шахтар

Що відомо про перехід Шведа в Шахтар

Мар'ян Швед перейшов до Шахтаря бельгійського Мехелена. 25-річний футболіст підписав з "гірниками" контракт на 5 років. Він виступає за донецьку команду під номером "9".

Трансфер обійшовся донеччанам в один мільйон євро.

Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із Селтіком. Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.