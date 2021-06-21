Україна – Австрія: УЄФА визначила найкращого гравця матчу

Збірна України 21 червня програла Австрії у вирішальному матчі групи С чемпіонату Європи з футболу. УЄФА назвала найкращого гравця матчу.
Ним став півзахисник австрійців Флоріан Грілліч. Технічний спостерігач організації Космін Контра оцінив виступ футболіста.
До слова Почали обережно грати, Австрія це відчула і почала пресингувати, – Матвієнко про фіаско України
"Дуже здорово навантажував центральних захисників суперника. Дав своїй команді потрібний баланс, був впевнений і з м'ячем, так і без нього. Прекрасно провів весь матч", – сказав спостерігач.
Флоріан Грілліч – найкращий гравець матчу Україна – Австрія / Фото: Скріншот
Україна – Австрія: коротко про матч
- Збірна України мінімально поступилася Австрії у третьому турі групи C на Євро-2020 – 0:1.
- Збірна України завершила виступ на груповому етапі з двома поразками та однією перемогою. Статистика забитих та пропущених голів 4 – 5.
- Українці програли вже сьомий матч за всю історію виступів на чемпіонатах Європи. Команда здобула тільки дві перемоги.
- Збірна Австрії в 1/8 фіналу вже 26 червня зустрінеться з Італією.