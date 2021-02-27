Гол Мбаппе Барселоні визнаний найкращим у матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

УЄФА назвав найкращий гол за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переміг м'яч, забитий форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе у ворота Барселони (4:1).

Другим став результативний удар півзахисника дортмундської Боруссії Махмуда Дауда у ворота Севільї (3:2).

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Також до трійки найкращих потрапив забитий м'яч ударом через себе нападника Челсі Олів'є Жиру у ворота Атлетіко (1:0). Четвертим став гол захисника Реала Ферлана Менді Аталанти (1:0).

Відео голу Мбаппе

Мбаппе повторив досягнення Шевченка

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в гостях розгромив Барселону з рахунком 4:1.

Хет-трик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе, повторивши досягнення Андрія Шевченка та Фаустіно Аспрільї. Українець і колумбієць забили по три м'ячі на Камп Ноу в сезоні 1997/98, коли захищали кольори київського Динамо та Ньюкасла відповідно.

Цікаво, що 22-річний Мбаппе тоді ще навіть не народився.