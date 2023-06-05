Як талант з Південної Америки шаленим ударом засмутив МанСіті: відео найкращого голу сезону АПЛ

Хуліо Енсісо забив найкращий гол в чемпіонаті Англії 2022-2023. Парагваєць не тільки допоміг Брайтону не програти чемпіону, а ще і гарантував команді вихід у Лігу Європи.

Наприкінці травня підійшов до завершення сезон АПЛ 2022-2023. Переможцем чемпіонату Англії став Манчестер Сіті, який на фініші зміг випередити Арсенал.

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Тим часом, Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращий гол турніру. На це звання претендували дев'ятеро гравців, в тому числі і ексгравець Шахтаря Вілліан:

Ален Сен-Максімен (Ньюкасл)

Айвен Тоні (Брентфорд)

Мігель Альмірон (Ньюкасл)

Йонні Отто (Вулверхемптон)

Демарай Грей (Евертон)

Майкл Олісе (Крістал Пелас)

Вілліан (Фулхем)

Хуліо Енсісо (Брайтон)

Матеус Нуньєс (Вулверхемптон)

У підсумку голосування виграв парагвайський нападник Брайтона. Хуліо Енсісо забив диво-гол у перенесеному матчі 32 туру проти вже чемпіона Манчестер Сіті.

Відео красивого голу Хуліо Енсісо:

19-річний гравець команди Роберто Де Дзербі відважився на дальній постріл з-за меж карного майданчика. М'яч влетів точнісінько у "дев'ятку" воріт манкуніанців. Це дозволило Брайтону вирвати нічию та гарантувати собі путівку в Лігу Європи на наступний сезон.

. Хуліо Енсісо перейшов у Брайтон влітку 2022 року за 9,5 мільйонів фунтів із парагвайського Лібертада. У 26-ти поєдинках за "чайок" гравець забив 4 голи та віддав три асисти. Також на його рахунку 10 матчів за збірну Парагвая.