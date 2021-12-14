Найкращий форвард УПЛ Довбик не перейде у Шахтар чи Динамо

Українські гранди не зможуть поповнити свої склади забивним нападником. Артем Довбик хоче спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.

Не хоче залишатись в Україні

Своєю результативною грою форвард Дніпра-1 привертає все більше уваги зі сторони іноземних клубів. Артемом Довбиком цікавляться відразу декілька команд із топових чемпіонатів.

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Футболіст не планує продовжувати свою кар'єру в Україні. Довбик хоче пограти у Європі. Швидше за все, що сезон-2021/2022 Артем дограє у футболці дніпрян.

Після першої частини українського чемпіонату нападник Дніпра-1 очолює перегони найкращих бомбардирів сезону – 13 голів. Відрив Довбика від динамівця Віктора Циганкова, складає вже два м'ячі. Якщо футболіст далі продовжить так забивати, то його трансферна вартість значно зросте.

Відзначимо, що Артем вже має досвід кар'єри ігор за кордоном. Футболіст пограв у Молдові та Данії.

Дніпро-1 готовий оформити трансфер

Дніпровський клуб не проти продати одного зі своїх лідерів. Натомість отримати за нього солідну суму у розмірі 5 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, вартість Довбика складає 1,8 мільйона євро. Контракт Артема з українським клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.

Завдяки результативним діям нападника Дніпро-1 завершив першу частину сезону на 3 місці у таблиці УПЛ. Дніпряни поступаються лише Шахтарю та Динамо.

Кар'єра Довбика в Україні