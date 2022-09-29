Найкращі жарти Коноплянки: як Євген піднімав настрій фанатам – смішні відео
Ексгравець Дніпра та Шахтаря завжди любив пожартувати перед або після футбольних матчів. Згадуємо найсмішніші приколи за участю Коноплянки.
Одному з найзірковіших українських гравців цього століття Євгену Коноплянці виповнилось 33 роки. Вінгер був яскравою частиною національної збірної та немало пофеєрив в УПЛ.
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Проте кар'єра таланта на кордоном не дуже вдалась. Після провального камбеку в чемпіонат України Євген відправився догравати у Польщу до Краковії.
Втім, Коноплянка запам'ятався не тільки красивими голами, а ще і відмінним почуттям гумору, пише 24 канал. Євген не втрачав позитивний настрій в жодному разі і при будь-якій нагоді намагався підняти журналістам та вболівальникам настрій.
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Наприклад. у поєдинку кваліфікації до ЧС-2014 Коноплянка віддав переможний асист на Ярмоленка у надважливому матчі з поляками. Також в одному із моментів він виніс грудьми м'яч з лінії воріт.
Походи в тренажерку та "напівзмія" від Коно:
Після матчу-відповіді плей-офф відбору на Євро-2016 у Словенії (1:1) Євген висміяв підготовку поля. Він тонко зауважив, що суперники більше бились, ніж грали у футбол.
"Ми просили їх полити поле, а вони мабуть максимум вийшли і поплювали":
А перед тим матчем він відвідав пресконференцію, де пожартував з іноземного журналіста. Було б цікаво почути відповідь Євгена без перекладача.
"Можете не перекладати":
А ось так Коно підговорив партнерів по збірній розіграти Євгена Хачеріді на його день народження. Вийшло доволі освіжаюче.
Хачеріді у басейні:
Спробував себе Євген і у кінематографі. Він зіграв камео у комедійному серіалі "Віталька" з Гаріком Бірчею в головній ролі.
Коноплянка у телесеріалі:
Ще Коноплянка жартував зі своїх поцілунків на камеру після голів:
Після поразки від Фіорентини в Лізі Європи Євген красномовно висловився про манеру гри суперника. Він навіть порівняв свій ніс із носом Кличка після бою.
"Так набили шнобель, що буде як у Кличка після бою":
При переході в Севілью Євген вирішив пожартувати не презентації. Вінгер впав на рівному місці, чим розвеселив публіку.
Весела презентація Коноплянки:
В одному із матчів за Севілью Коно довго не випускали на поле через те, що не було зупинок в матчі. Для Жені навіть цей момент став приводом для жарту.
"Ладно, я пішов":