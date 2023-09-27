Лобановський у топ-десятці: рейтинг 100 найкращих тренерів в історії футболу

Легенда українського тренерського цеху досяг чималих висот із Динамо та був визнаний одним з найкращих спеціалістів світу. Також до рейтингу увійшли ще двоє тренерів киян.

Відоме британське видання FourFourTwo спеціалізується на різних футбольних рейтингах, в тому числі історичних. Цього разу ресурс вирішив скласти топ-100 найкращих тренерів в історії футболу.

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Визнання Лобановського

У списку знайшлось місце і для української легенди. Знаменитого Валерія Лобановського видання поставило на десяту сходинку рейтингу.

У 1972 році Лобановський об'єднався з професором Анатолієм Зеленцовим і почав вникати в нескінченні статистичні потоки. Він казав, що все життя — це число». Вимагаючи "універсальності" від своїх гравців, зокрема Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка, українець виграв із київським Динамо 13 чемпіонських титулів (вісім у СРСР та п’ять – в Україні) і два Кубка володарів кубків. Його 30 кар’єрних нагород роблять його найтитулованішим менеджером XX століття,

– так FourFourTwo охарактеризував "Метра".

Хто в лідерах

Ще двоє тренерів. які мають відношення до Динамо, опинились у топ-сотні. 34 місце дісталося Віктору Маслову, який керував киянами з 1964 по 1970 роки.

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А на 87 сходинці опинився чинний коуч "біло-синіх" Мірча Луческу. Румун найбільших успіхів у тренерській кар'єрі досяг у Галатасараї та Шахтарі.

Перше місце рейтингу завоював сер Алекс Фергюсон, який 27 років керував Манчестер Юнайтед. зробивши "дияволів" 13 разів чемпіонами Англії. Друге та третє місце дісталось голандцям – Рінусу Міхелсу та його учню Йогану Кройффу відповідно.

Топ-20 рейтингу найкращих тренерів в історії футболу від FourFourTwo: