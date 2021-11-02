Дефлімпійська збірна України з дзюдо здобула найбільшу кількість медалей на ЧС

Національна дефлімпійська збірна України з дзюдо успішно виступила на чемпіонаті світу серед спортсменів з порушеннями слуху, який нещодавно завершився у французькому Версалі. Виступ команди дозволив відібратися їй на Дефлімпійські ігри-2022.

Успішний виступ України

Українським дефлімпійцям вдалося здобути 14 медалей, серед яких 7 золотих та 7 бронзових нагород.

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Такий результат української команди дозволив очолити їй перше місце у медальному заліку серед 26 країн-учасниць. Також виступ наших спортсменів забезпечив Україні право на участь у Дефлімпійських іграх-2022.

Чемпіонат світу мав би відбутися ще минулого року, проте його перенесли через пандемію коронавірусу.

Золоті медалісти дефлімпійської збірної України:

Жінки: Анна Шостак (до 52 кілограмів), Катерина Шепелюк (до 63 кілограмів), Оксана Кравченко (понад 78 кілограмів)

Чоловіки: Дмитро Шеретов (до 73 кілограмів), Лука Нетяга (до 90 кілограмів)

Бронзові призери:

Жінки: Наталія Ненько (до 48 кг), Катерина Авдєєва (до 57 кг), Валерія Колеснікова (до 70 кг), Марина Погорелова (до 78 кг), Марія Бала (понад 78 кг)

Чоловіки: Артем Фандєєв, Володимир Маклаков (обидва – до 100 кг)

Дефлімпійські ігри-2022 відбудуться в травні 2022 року в бразильському Кашіас-ду-Сулі.