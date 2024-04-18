Удар, який допоміг відбити володар ЗМ: сейв Луніна серед найкращих в Лізі чемпіонів за тиждень

Протягом 16-17 квітня відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. За їх результатами пресслужба УЄФА обрала найкращі порятунки воротарів, які претендують на звання "Сейв тижня" в турнірі.

Серед номінантів місце знайшлося й Андрію Луніну. Він став головним героєм зустрічі проти Манчестер Сіті.

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Претенденти на нагороду

Український голкіпер Реала вийшов на поле з перших хвилин і відіграв увесь поєдинок. Лунін здійснив 10 сейвів під час матчу, що є рекордом для "вершкових" у Лізі чемпіонів.

Також він відбив 2 удари в серії пенальті, і саме один з них потрапив у добірку.

Конкурентами воротаря Реала стали Едерсон, який врятував ворота Манчестер Сіті після удару Луки Модрича в серії пенальті, та Давід Рая з сейвом після дальнього удару півзахисника Баварії Джамала Мусіали.

Дивіться відео з претендентами на "Сейв тижня" у ЛЧ

Зазначимо, що після матчу Андрій Лунін заявив, що знав, куди битиме Матео Ковачич. Порадою йому допоміг Лука Модрич, який грає разом з півзахисником Манчестер Сіті у збірній Хорватії.

. Після перших матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів Андрій Лунін також був відзначений УЄФА потраплянням у список найкращих сейвів . Тоді в добірку потрапив його порятунок після удару Ерлінга Голанда.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє з мюнхенською Баварією. В іншій парі фіналіст визначатиметься у протистоянні Боруссія Дортмунд – ПСЖ.