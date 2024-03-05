Феєрія Шахтаря та Кривбаса, гармата від Ворскли: топ-5 голів 19 туру чемпіонату України – відео

Попри невелику кількість голів у турі, команди змогли порадувати фанатів з естетичної точки зору. Пропонуємо вам п'ятірку найкрасивіших м'ячів попереднього вікенду.

В чемпіонаті України відбувся вже 19 тур УПЛ сезону 2023-2024. Вікенд не подарував гучні сенсації, а команди сумарно забили 16 голів (в середньому – два м'ячі за гру).

До теми Шахтар розгромив Кривбас, чергова звитяга Динамо: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 19 туру

При цьому майже половина із них прийшлись на зустріч Шахтаря та Кривбаса (5:2). 24 канал підібрав топ-5 найкрасивіших голів 19 туру чемпіонату України.

Дмитро Криськів (Шахтар – Кривбас)

Хавбек став найкращим гравцем центрального матчу туру, оформивши дубль. І якщо до першого голу є питання щодо фейр-плей, то другий м'яч Дмитра був забитий чисто та після непоганого сольного проходу у карний майданчик суперника.

Відео голу Криськіва (з 08:51):

Тимур Стецьков (Шахтар – Кривбас)

Криворіжці не слідкували мовчки за феєрією Шахтаря, а і самі змогли двічі засмутити Різника. Вже за рахунку 1:4 класний гол оформив Тимур Стецьков. Захисник після навісу непогано прийняв м'яч та після ефектного набивання прошив кіпера донеччан.

Відео голу Стецькова (з 09:52):

Сергій Корнійчук (Минай – Металіст 1925)

19-річний вінгер Миная вже у другому своєму матчі в УПЛ зміг відзначитись. Після дальнього закидання Сергій красиво прийняв м'яч, залишивши поза грою Моуру. У підсумку Корнійчук без перешкод увірвався у майданчик харків'ян та з гострого кута вколотив снаряд у ворота.

Відео голу Корнійчука (з 03:02):

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Артем Бондаренко (Шахтар – Кривбас)

Артем може посперечатися із Криськівим за звання MVP гри проти Кривбаса. Півзахисник не тільки віддав два асисти, а ще і відзначився ефектним голом з-за меж майданчика. Бондаренку вдався прихований та кручений удар у дальній кут, до якого не був готовий воротар.

Відео голу Бондаренка (з 07:38):

Сергій Мякушко (Ворскла – Верес)

Півзахисник класно відзначив своє повернення у Ворсклу, оформивши переможний дубль вже у другому матчі. Перший гол Сергія у ворота Вереса став справжньою окрасою туру. Після навісу від Пердути та відскоку від газону Мякушко смачно приклався до м'яча, прошивши дальню "дев'ятку" воріт рівненців.

Відео голу Мякушка (з 05:17):