На початку лютого 34-річний правий вінгер киян провів перше тренування в загальній групі з командою. Тепер же він став максимально близьким до офіційного повернення.

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Ярмоленко може зіграти проти Вереса

За інформацією видання, Андрій Ярмоленко готується до матчу проти Вереса та має всі шанси потрапити до заявки команди на гру. Рішення про участь гравця у поєдинку буде прийматися перед поїздкою до Рівного.

Зазначимо, що матч відбудеться 7 березня, стартовий свисток пролунає о 18:00.

Повідомляється також, що футболіст хоче якомога швидше набрати ігровий тонус та допомогти збірній України в поєдинках плей-оф за право поїхати на Євро-2024.

Довідка. Андрій Ярмоленко в сезоні-2023/2024 провів за Динамо 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Наразі київське Динамо посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ та відстає від першого місця на 4 залікові пункти, проте має 3 поєдинки в запасі.