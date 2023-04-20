УЄФА визначив найкращі голи тижня в Лізі чемпіонів: відео футбольної краси

Названі претенденти на кращий гол матчей-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ. Серед них - два обвідних постріла від гравців Інтера, а також комбінації футболістів Мілана та Реала

В Лізі чемпіонів пройшли другі матчі 1/4 фіналу, після яких визначились півфіналісти турніру. Протягом останніх чотирьох матчів було забито аж 12 голів, тобто в середньому по три м'ячі за гру.

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УЄФА визначив чотирьох кандидатів на найкращий гол тижня. До списку увійшли два м'ячі Інтера, який розписав шалену нічию з Бенфікою (3:3).

Мова про голи Ніколо Барелли та Хоакіна Корреа.. Їм конкуренцію складуть взяття воріт Наполі від Олів'є Жиру з Мілана, а також другий гол "реалівця" Родріго Гоеса у сітку Челсі.

Найкращі голи тижня в Лізі чемпіонів:

Варто зазначити, що в останніх випадках автори голів відзначались вже у порожні ворота. УЄФА ж виділив ці м'ячі завдяки яскравим комбінаціям, а у випадку Мілана – неймовірному дриблінгу від Рафаела Леау.

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Нагадаємо, що у півфіналі чинний володар трофея Реал протистоятиме Манчестер Сіті, а на Мілан очікує дербі з сусідами по місту Інтером. Поєдинки пройдуть 9-10 та 16-17 травня, а фінал призначений на 10 червня у турецькому Стамбулі.