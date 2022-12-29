29-річний атакувальний півзахисник киян на декілька годин зрадив футболу заради гри у футзал. Віталій Буяльський зіграв у залі з нашими військовими.
Варто побачити Воротар Динамо з'їздив на передову разом з ексгравцем з чемпіонату Росії: фото з бійцями ЗСУ
Подав приклад іншим футболістам
Динамівець зіграв за одну з команд на чемпіонаті України з футзалу серед підрозділів Десантно-штурмових військ.
Українські футболісти не перестають приємно дивувати своїми вчинками. Від 24 лютого майже усі активно підтримують бійців на передовій, як фінансово, так і фізично. Дехто з футболістів взяв зброю до рук та безпосередньо допомагав і допомагає боронити нашу країну від Росії.
Гравці їздять на передову, відвідують поранених захисників у госпіталях, запрошують їх на матчі та тренування. Віталій Буяльський теж не став виключенням.
Буяльський зробив спільне фото з командами. Для безпеки наших бійців їх лиця були заблюрені.
Буяльський зіграв у футзал із військовими / Фото з телеграм-каналу Troublemakers & Ultras Action
- У сезоні-2022/2023 Буяльський провів у футболці Динамо 27 матчів, у яких відзначився 11 голами та 6 результативними передачами.
- Контракт Віталія з киянами розрахований до кінця червня 2025 року.
Наразі Віталій, як і вся команда, насолоджується відпусткою. Але, як бачимо, що робить це не лише із користю для себе, а й інших.