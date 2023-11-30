Гол Зінченка претендує на звання найкращого в листопаді в АПЛ: відео шедеврів

В Англійській Прем'єр-лізі в листопаді було зіграно 3 тури. За їх підсумками було створено добірку найкращих голів місяця.

На престижну нагороду номіновано 8 футболістів. Серед авторів голів місце знайшлося й футболісту збірної України.

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Найкращі голи АПЛ у листопаді

У матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал – Бернлі (3:1) Олександр Зінченко забив неймовірний гол, який установив остаточний рахунок зустрічі. Українець потужно провів той поєдинок, за що потрапив у команду тижня. Тепер він претендує ще й на визнання саме за гольову дію.

Окрім 26-річного лівого захисника "канонірів" на нагороду претендують: Мохамед Кудус, Камерон Арчер, Пабло Сарабія, Сімон Адінгра, Рахім Стерлінг, Майкл Олісе й Алехандро Гарначо.

Останній з цього списку, цілком можливо, відзначився найкращим голом сезону, коли забив ударом через себе у ворота Евертона.

Дивіться відео найкращих голів АПЛ у листопаді

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко провів 18 матчів у всіх турнірах за "канонірів", у яких відзначився 1 голом.

. Наступний поєдинок Арсенал зіграє 2 грудня проти Вулверхемптона, стартовий свисток пролунає о 17:00.