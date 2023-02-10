Найкращий гол 2022 року: на перемогу від ФІФА претендує одноногий паралімієць з Польщі – відео

Марцін Олекси вразив своєю пластичністю під час удару через себе. Поляк складе конкуренцію найкращому голу ЧС-2022, а також гарматі від зірки Марселя.

Дві бісіклети проти одноклубника Маліновського

27 лютого ФІФА проведе церемонію The Best, щоб визначити найкращих представників футболу минулого року. Серед інших нагород буде і премія Пушкаша за найкрасивіший гол 2022 року.

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Організація оголосила трьох фіналістів у цій номінації. Серед них знайшлось місце і інваліду Марцину Олекси. Гравець паралімпійської збірної Польщі відзначився неймовірним м'ячем у чемпіонаті своєї країни.

ВІдео голу Олекси:

Конкурувати з ним будуть Рішарлісон та Дімітрі Пає. Перший на ЧС-2022 відзначився крутим голом боковими ножицями у ворота сербів, а партнер Маліновського у Лізі конференцій минулого сезону показав шалену гармату у битві з ПАОКом.

Відео голу Рішарлісона:

Відео голу Пає:

Найкращі гравець та тренер: аргентинські фаворити

Крім того, ФІФА оголосила трьох претендентів на звання найкращого футболіста 2022 року. Головним фаворитом на нагороду є Ліонель Мессі, який привів збірну Аргентини до перемоги на ЧС-2022 та став найкращим гравцем того турніру.

Йому спробують завадити двоє французів – Кіліан Мбаппе та Карім Бензема. Партнер Мессі по ПСЖ став найкращим бомбардиром Мундіалю та відзначився хет-триком у фіналі. У свою чергу зірка Реалу допоміг команді виграти Лігу чемпіонів, ставши головним голедором того турніру (15 голів).

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Також буде названий і найкращий тренер минулого року. На цю нагороду претендують Ліонель Скалоні (збірна Аргентини(, Карло Анчелотті (Реал) та Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті). Тут все логічно: перший виграв ЧС-2022, другий – Лігу чемпіонів, а третій – найсильніший чемпіонат світу АПЛ.