Згадали про Януковича: Шевченко та Блохін увійшли до топ-десятки рейтингу футболістів-політиків

Легенди українського футболу пробували себе на виборах до Верховної Ради у різні часи. Втім через це вони потрапили до списку найвідоміших футболістів світу, які займались політикою.

Відомі спортсмени нерідко пробують себе у політиці після завершення кар'єри. Не у всіх видається досягти успіху на цьому фронті, але увагу спільноти це все одно привертає.

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Україна – не виключення. Наші представники спорту часто були та є пов'язані з якимись партіями. Відомий портал FourFourTwo вирішив скласти свій рейтинг футболістів, які проявили себе у політиці.

Українські футболісти у політиці

До топ-десятки увійшли одразу двоє легендарних українців – Андрій Шевченко та Олег Блохін. Перший посів 5 місце, тоді як найкращий бомбардир в історії Динамо виявився сьомим.

На перше місце ресурс поставив Джорджа Веа. Володар Золотого М"яча нині є президентом Ліберії і вже давно знаходиться у місцевій політичній спільноті. Також до топ-десятки увійшов ексгравець Динамо, а нині – мер Тбілісі Каха Каладзе.

МІСЦЕ ФУТБОЛІСТ КРАЇНА 1 Джордж Веа Ліберія 2 Ромаріо Бразилія 3 Джанні Рівера Італія 4 Каха Каладзе Грузія 5 Андрій Шевченко Україна 6 Тіті Камара Гвінея 7 Олег Блохін Україна 8 Хакан Шюкюр Туреччина 9 Пеле Бразилія 10 Йожеф Божик Угорщина

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Що пишуть про Шевченка та Блохіна

Цікаво, що кожному спортсмену портал присвятив кілька абзаців опису. Так ось, Андрію Шевченка нагадали агітацію за Віктора Януковича на Президентських виборах-2004, а також невдачу на виборах до Верховної Ради у 2012-му від партії Наталії Королевської.

Шевченко захоплювався політикою ще під час ігрової кар'єри, підтримуючи Соціал-демократичну партію України наприкінці 1990-х років. Потім Андрій підтримав кандидата в президенти Віктора Януковича у 2004 році. У 2012 році після завершення кар'єри нападник доєднався до партії «Україна – Вперед!». Однак Шевченко не вдалось отримати місце у парламенті і він повернувся у футбол, щоб очолити національну команду,

– пише FourFourTwo.

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Про Блохіна же згадують в першу чергу в контексті його строку народного депутата. Олег Володимирович двічі був обраний у Парламент – від Коміністичної партії та від СДПУ(о). Також він належав до ВО "Громада" та опозиційної платформи "Не так!" Віктора Медведчука.

Блохин – "майстер на всі руки" та майстер у двох речах одночасно. Рекордсмен Динамо та збірної СРСР встиг двічі обратися у парламент країни. У 1998 році його обрали від партії "ВО Громада", хоча в той же час він був членом Комуністичної партії України. А ще кажуть, що чоловіки не можуть працювати у режимі багатозадачності,

– зазначає портал.