Найкраща арбітриня України Монзуль судитиме матч жіночого Євро-2022

6 липня 2022 , 21:05
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Джерело:

УАФ

Катерину Монзуль неодноразово призначали на матчі міжнародного рівня. Тепер українській арбітрині довірили судити поєдинок чемпіонату Європи-2022.

Ще одне досягнення у скарбничку

41-річна уродженка Харкова працюватиме на поєдинку групового раунду між Іспанією та Фінляндією. Катерина Монзуль буде не єдиною українкою на жіночому Євро-2022.

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Марина Стрілецька буде однією з помічниць Монзуль на боковій лінії.

Матч Іспанія – Фінляндія відбудеться 8 липня о 19:00.

Зверніть увагу. Жіноче Євро-2022 стартувало 6 липня та буде тривати до 31-го числа того ж місяця. Вісім міст Великої Британії прийматимуть футбольні поєдинки між жіночими національними командами.

16 найкращий збірних Євро позмагаються за трофей. У групі іспанок та фінок ще потрапили команди з Данії та Німеччини. Жереб звів в одну групу потужних збірних.

Усі групи жіночого Євро-2022

  • "А": Англія, Австрія, Норвегія, Північна Ірландія
  • "В": Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Данія
  • "С": Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Португалія
  • "D": Франція, Італія, Бельгія, Ісландія

Що відомо про Катерину Монзуль

  • 41-річна українська арбітриня, яка працює не лише на матчах УПЛ. Її вважають однією з найкращих у світі.
  • Катерина Монзуль – перша арбітриня в Україні, яку включили в елітну категорію суддів ФІФА..
  • У її активі є фінал жіночої Ліги чемпіонів-2013/2014 та фінал жіночого чемпіонату світу.
  • У 2015 році українку назвали найкращою арбітринею світу.
  • Восени 2020-го була призначена у складі жіночої бригади арбітрів на матч чоловічих збірних Сан-Марино – Гібралтар у Лізі націй.
Автор: Софія Кулай