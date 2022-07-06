Найкраща арбітриня України Монзуль судитиме матч жіночого Євро-2022
6 липня 2022 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Катерину Монзуль неодноразово призначали на матчі міжнародного рівня. Тепер українській арбітрині довірили судити поєдинок чемпіонату Європи-2022.
Ще одне досягнення у скарбничку
41-річна уродженка Харкова працюватиме на поєдинку групового раунду між Іспанією та Фінляндією. Катерина Монзуль буде не єдиною українкою на жіночому Євро-2022.
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Марина Стрілецька буде однією з помічниць Монзуль на боковій лінії.
Матч Іспанія – Фінляндія відбудеться 8 липня о 19:00.Зверніть увагу. Жіноче Євро-2022 стартувало 6 липня та буде тривати до 31-го числа того ж місяця. Вісім міст Великої Британії прийматимуть футбольні поєдинки між жіночими національними командами.
16 найкращий збірних Євро позмагаються за трофей. У групі іспанок та фінок ще потрапили команди з Данії та Німеччини. Жереб звів в одну групу потужних збірних.
Усі групи жіночого Євро-2022
- "А": Англія, Австрія, Норвегія, Північна Ірландія
- "В": Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Данія
- "С": Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Португалія
- "D": Франція, Італія, Бельгія, Ісландія
Що відомо про Катерину Монзуль
- 41-річна українська арбітриня, яка працює не лише на матчах УПЛ. Її вважають однією з найкращих у світі.
- Катерина Монзуль – перша арбітриня в Україні, яку включили в елітну категорію суддів ФІФА..
- У її активі є фінал жіночої Ліги чемпіонів-2013/2014 та фінал жіночого чемпіонату світу.
- У 2015 році українку назвали найкращою арбітринею світу.
- Восени 2020-го була призначена у складі жіночої бригади арбітрів на матч чоловічих збірних Сан-Марино – Гібралтар у Лізі націй.