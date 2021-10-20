В Антверпені зіграли найдовший трьохсетовий матч сезону – відео

Експерша ракетка світу прокоментував перемогу в першому колі турніру European Open у бельгійському Антверпені. Британцеві вдалося одразу встановити рекорд сезону.

Найдовший трьохсетовий поєдинок сезону

34-річний британський тенісист Енді Маррей в першому колі турніру в Антверпені обіграв американця Френсіса Тіафо – 7:6, 6:7, 7:6.

До речі Українець Марченко на старті турніру у Москві переміг тенісиста із топ-40

Запеклий поєдинок тривав 3 години та 45 хвилин. Цей матч став найдовшим трьохсетовим форматом у сезоні. Маррей та Тіафо побили рекорд Рафаеля Надаля та Стефаноса Циципаса. Тоді їхня гра тривала 3 години 38 хвилин.

"Здається, це мій перший у кар'єрі трьохсетовий матч із трьома тайбрейками. Не впевнений, що колись грав подібний матч. Думаю, це найдовший трьохсетовий поєдинок, який я проводив у житті. Зараз я втомлений. Певна річ, це була дивовижна боротьба", – прокоментував тенісист.

Британець також заявив, що не проти грати такі затяжні матчі.

"Я вже старий, вже давно в турі. І я не проти довгих матчів – але це було щось неймовірне", – підсумував Маррей.

У 1/8 фіналу британець зустрінеться з аргентинцем Дієґо Шварцманом – 14-ю ракеткою світу та другим сіяним на турнірі.

Маррей є дворазовим олімпійським чемпіоном (2012, 2016) та переможцем Підсумкового турніру-2016.

За свою кар'єру він здобув 46 титулів, проте за останні два роки він не отримав жодного.

Востаннє тенісист здобував перемогу в Антверпені на турнірі АТР у 2019 році.

Відео топових моментів поєдинку Маррей – Тіафо