Крутіший за Шевченка та Зінченка: Мудрик очолив рейтинг найдорожчих трансферів українців
Джерело:Transfermarkt
Челсі перебив свій же рекорд за сумою трансферу, яку коли-небудь платили за гравця з України. Раніше лідерство утримував Андрій Шевченко.
Михайло Мудрик нарешті перейшов в АПЛ. Його новим клубом став лондонський Челсі, який виграв конкуренцію у Арсенала та переманив зірку Шахтаря.
До теми Зустріч проти омріяного Арсенала неминуча: Михайло Мудрик – гравець Челсі
"Сині" заплатять українському клубу 70 мільйонів євро гарантовано. Ще 30 мільйонів донеччани можуть отримати бонусами. Це робить Мудрика найдорожчим трансфером в історії України.
Серед всіх трансферів наших співвітчизників ніхто не переходив за таку суму. Рекорд належав Андрію Шевченку, за якого той таки Челсі у 2006 році заплатив майже 44 мільйони євро.
ТОП-10 найдорожчих трансферів українських гравців:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|РІК
|ЗВІДКИ
|КУДИ
|СУМА ТРАНСФЕРУ
|1
|Михайло Мудрик
|2023
|Шахтар
|Челсі
|70 мільйонів євро
|2
|Андрій Шевченко
|2006
|Мілан
|Челсі
|44 мільйона євро
|3
|Олександр Зінченко
|2022
|Манчестер Сіті
|Арсенал
|35 мільйона євро
|4
|Андрій Ярмоленко
|2017
|Динамо
|Боруссія Д
|25 мільйонів євро
|5
|Дмитро Чигринський
|2009
|Шахтар
|Барселона
|25 мільйонів євро
|6
|Андрій Шевченко
|1999
|Динамо
|Мілан
|24 мільйона євро
|7
|Віталій Миколенко
|2022
|Динамо
|Евертон
|23,5 мільйона євро
|8
|Андрій Ярмоленко
|2018
|Боруссія Д
|Вест Хем
|20 мільйонів євро
|9
|Сергій Ребров
|2000
|Динамо
|Тоттенхем
|18 мільйонів євро
|10
|Роман Яремчук
|2021
|Гент
|Бенфіка
|17 мільйонів євро
Мудрик в Шахтарі
Відзначимо, що цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.
Читайте також Плюс 300 тисяч підписників за добу: фанати Челсі розривають соцмережі Мудрика – фотофакт
Також у 2022 році Мудрик дебютував за збірну України, забивши один гол у 11-ти зустрічах. Популярний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент. Його ціна досягла 40 мільйонів євро.