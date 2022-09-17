Зінченко став найдорожчим українським футболістом: скільки коштує зірка Арсенала

Після переходу до лондонського клубу ціна на Олександра злетіла на 7 мільйонів євро. Це дозволило йому очолити список найбільш дорогим футболістів України.

Популярний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів. Зміни торкнулись в тому числі і представників України, пише 24 канал.

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Суттєво зросла вартість хавбека збірної України Олександра Зінченка. Ще влітку гравця Арсенала оцінювали у 25 мільйонів євро, а тепер ресурс повісив на нього цінник у 32 мільйони.

Це дозволило Зінченку очолити рейтинг найдорожчих українських гравців. Він обігнав у списку Руслана Маліновського, ціна якого не змінилась (28 мільйонів).

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Також можна відзначити підвищення ціни на Артема Довбика. Форвард Дніпра-1 став дорожчим на один мільйон, що дозволило йому обійти в рейтингу Ярослава Ракицького. Список виглядає так:

Олександр Зінченко (Арсенал) – 32 мільйони євро Руслан Маліновський (Аталанта) – 28 мільйонів євро Віктор Циганков (Динамо) – 25 мільйонів євро Віталій Миколенко (Евертон) – 18 мільйонів євро Роман Яремчук (Брюгге) – 15 мільйонів євро Ілля Забарний (Динамо) – 15 мільйонів євро Михайло Мудрик (Шахтар) – 15 мільйонів євро Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 мільйонів євро Георгій Бущан (Динамо) – 10 мільйонів євро Микола Шапаренко (Динамо) – 10 мільйонів євро Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 мільйонів євро Віталій Буяльський (Динамо) – 7 мільйонів євро Тарас Степаненко (Шахтар) – 6 мільйонів євро Артем Довбик (Дніпро-1) – 6 мільйонів євро Сергій Сидорчук (Динамо) – 5 мільйонів євро

Історія успіху Зінченка

Нагадаємо, що цього літа Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал. У складі манкуніанців українець виграв 11 трофеїв, в тому числі чотири чемпіонати Англії, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів.

За свою нинішню команду Зінченко зіграв вже п'ять матчів, відзначившись асистом. Нині Олександр заліковує травму, через яку не може допомогти збірній Україні у вересневих матчах Ліги націй.