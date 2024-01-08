Рейтинг найбагатших боксерів в історії: без Усика та Тайсона, але з двома представниками України

Популярний ресурс вирішив проаналізувати доходи боксерів на ринзі та поза ним. Чинний чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі не потрапив у топ-50, а ось братам Кличко вдалось опинитись у десятці найбагатших.

Боксери зазвичай чимало заробляють як на ринзі, так і поза ним. Недарма представники цього виду спорту входять до рейтингів найбагатших спортсменів світу.

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Тепер же сайт Wealthy Gorilla вирішив презентувати список топ-50 найбільш багатих боксерів в історії. Видання взяло до уваги не тільки спортивні перемоги, а ще і доходи бізнес-підприємств, що належать боксерам.

Цікаво, що у цьому рейтингу не знайшлось місця для Мухаммеда Алі, Майка Тайсона та Олександра Усика. Майбутній суперник українця Тайсон Ф'юрі став лише 11-им.

Рейтинг топ-15 найбагатших боксерів в історії:

Флойд Мейвезер (США) – 450 мільйонів доларів Джордж Форман (США) – 300 мільйонів доларів Менні Пак'яо (Філіппіни) – 200 мільйонів доларів Оскар де ла Хойя (США) – 200 мільйонів доларів Сауль Альварес (Мексика) – 180 мільйонів доларів Леннокс Льюїс (США) – 140 мільйонів доларів Шугар Рей Леонард (США) – 120 мільйонів доларів Володимир Кличко (Україна) – 90 мільйонів доларів Ентоні Джошуа (Велика Британія) – 80 мільйонів доларів Віталій Кличко (Україна) – 80 мільйонів доларів Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) – 65 мільйонів доларів Амір Хан (Велика Британія) – 40 мільйонів доларів Бернард Хопкінс (США) – 40 мільйонів доларів Рікі Хаттон (Велика Британія) – 40 мільйонів доларів Насім Хамед (Велика Британія) – 33 мільйонів доларів

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А ось Ентоні Джошуа, якого Усик двічі переграв, посідає аж дев'яту позицію. З українців у рейтинг потрапили лише брати Кличко. Володимир став восьмим, а чинний мер Києва Віталій – десятим.

Статки старшого з братів оцінюються у 80 мільйонів доларів, тоді як молодшого – у 90 мільйонів. Найбагатшим же був названий Флойд Мейвезер, дохід американця дорівнює 450 мільйонів доларів.



Найбагатші боксери в історії / Інфографіка 24 Каналу

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