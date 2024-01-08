Рейтинг найбагатших боксерів в історії: без Усика та Тайсона, але з двома представниками України
Джерело:Wealthy Gorilla
Популярний ресурс вирішив проаналізувати доходи боксерів на ринзі та поза ним. Чинний чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі не потрапив у топ-50, а ось братам Кличко вдалось опинитись у десятці найбагатших.
Боксери зазвичай чимало заробляють як на ринзі, так і поза ним. Недарма представники цього виду спорту входять до рейтингів найбагатших спортсменів світу.
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Тепер же сайт Wealthy Gorilla вирішив презентувати список топ-50 найбільш багатих боксерів в історії. Видання взяло до уваги не тільки спортивні перемоги, а ще і доходи бізнес-підприємств, що належать боксерам.
Цікаво, що у цьому рейтингу не знайшлось місця для Мухаммеда Алі, Майка Тайсона та Олександра Усика. Майбутній суперник українця Тайсон Ф'юрі став лише 11-им.
Рейтинг топ-15 найбагатших боксерів в історії:
- Флойд Мейвезер (США) – 450 мільйонів доларів
- Джордж Форман (США) – 300 мільйонів доларів
- Менні Пак'яо (Філіппіни) – 200 мільйонів доларів
- Оскар де ла Хойя (США) – 200 мільйонів доларів
- Сауль Альварес (Мексика) – 180 мільйонів доларів
- Леннокс Льюїс (США) – 140 мільйонів доларів
- Шугар Рей Леонард (США) – 120 мільйонів доларів
- Володимир Кличко (Україна) – 90 мільйонів доларів
- Ентоні Джошуа (Велика Британія) – 80 мільйонів доларів
- Віталій Кличко (Україна) – 80 мільйонів доларів
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) – 65 мільйонів доларів
- Амір Хан (Велика Британія) – 40 мільйонів доларів
- Бернард Хопкінс (США) – 40 мільйонів доларів
- Рікі Хаттон (Велика Британія) – 40 мільйонів доларів
- Насім Хамед (Велика Британія) – 33 мільйонів доларів
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А ось Ентоні Джошуа, якого Усик двічі переграв, посідає аж дев'яту позицію. З українців у рейтинг потрапили лише брати Кличко. Володимир став восьмим, а чинний мер Києва Віталій – десятим.
Статки старшого з братів оцінюються у 80 мільйонів доларів, тоді як молодшого – у 90 мільйонів. Найбагатшим же був названий Флойд Мейвезер, дохід американця дорівнює 450 мільйонів доларів.
Найбагатші боксери в історії / Інфографіка 24 Каналу
Інші відомі боксери у списку:
- 18. Деонтей Вайлдер (США) – 30 мільйонів доларів
- 20. Геннадій Головкін (Казахстан) – 30 мільйонів доларів
- 23. Карл Фроч (Велика Британія) – 20 мільйонів доларів
- 24. Девід Хей (Велика Британія) – 20 мільйонів доларів
- 32. Енді Руїс (США) – 10 мільйонів доларів
- 40. Шеннон Бріггс (США) – 10 мільйонів доларів
- 44. Раян Гарсія (США) – 10 мільйонів доларів
- 46. Теренс Кроуфорд (США) – 8 мільйонів доларів
- 49. Рой Джонс (США) – 7 мільйонів доларів
- 50. Діліан Вайт (Велика Британія) – 7 мільйонів доларів