Навіть дзвінок президента не допоміг: як у Бразилії хотіли зупинити скандал у матчі з Аргентиною

Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався втрутитися у скандальний матч між Бразилією та Аргентиною, який було перенесено.

Матч кваліфікації до ЧС-2022 Бразилія – Аргентина завершився через 5 хвилин після старту через агенство Anvisa, яке вирішило арештувати кількох гравців Аргентини за порушення карантинних законів при в'їзді в країну.

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Щоб залагодити скандал довелося втрутитися першим особам держави.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався своїм авторитетом вплинути на відновлення гри та заступитись за футболістів суперника, але дзвінки у місцеву федерацію футболу не дали жодного результату, адже гравці збірної Аргентини вже на той час покинули поле.

Що відомо про зупинку матчу Бразилія – Аргентина