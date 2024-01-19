Еліна Аванесян – Марта Костюк 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Це був перший очний поєдинок між суперницями. Він тривав трішки більше, ніж дві з половиною години та закінчився щасливим кінцем для українки, хоча після красивого камбеку вона ледь не втратила величезну перевагу, пише 24 Канал.

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Перший сет Марта одразу розпочала з брейку та повела з гандикапом у 2 гейми, але після цього розпочався провальний відрізок. Аванесян була успішнішою у наступних чотирьох близьких геймах, а 2 останні взяла дуже впевнено – 6:2.

Друга партія розпочалася з ще одного програного гейму на подачі українки, але вона вчасно змогла зібратися. Марта зробила брейк, після чого забрала ще одну подачу суперниці та виходила на фініш сету за рахунку 2:5 і у восьмому геймі мала 2 сетболи. Проте не реалізувала їх, та впевнена перевага змінилася на 4:5, і Аванесян при цьому двічі мала геймбол, Але все ж таки саме десятий гейм став вирішальним у сеті та з третьої спроби українка реалізувала в ньому сетбол – 4:6.

Здавалося, що у другому сеті уболівальники побачили гойдалки, але то ще були квіточки. Костюк у третій партії спочатку створила гандикап у 4 гейми, після чого так же швидко його втратила.

За рахунку 4:4 та 30:30 стало лячно вже за українку, адже психологічну перевагу мала "нейтральна" тенісистка, та все ж таки це був день Марти, яка 6 останніх розіграшів залишила за собою та вдруге в кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу турніру Grand Slam і вперше на Australian Open.

Дивіться відеоогляд матчу Аванесян – Костюк

Важливо. У четвертому раунді австралійського мейджора Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Марія Тімофєєва (без прапора) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія).