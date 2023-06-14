Збірна України зі скелелазіння завоювала дві медалі та встановила рекорд на етапі Кубка Європи
У австрійському Інсбруку завершилися V етап Кубка Європи зі скелелазіння. Українські спортсмени вибороли дві нагороди та оновили національний рекорд.
Нашу команду на етапі Кубка Європи в Австрії представляли вісім спортсменів. Медальну скарбничку збірної України поповнили Григорій Ільчишин та Аліна Щігарєва.
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Новий рекорд України у скелелазінні на швидкість
У кваліфікаційних змаганнях український скелелаз Ярослав Ткач встановив національний рекорд в дисципліні швидкість. Спортсмен з Кропивницького пробіг еталонну трасу з рекордним для України часом в 5.307 секунди. Попереднє досягнення належало Григорію Ільчишину і становило 5.48 секунди.
Новий рекорд Ярослава Ткача / fais.org.ua
На жаль, у фінальних змаганнях Ярослав зайняв 4 місце і залишився без медалі. А перше місце у чоловічих змаганнях здобув українець Григорій Ільчишин.
У складі жіночої команди "бронзу" завоювала Аліна Щігарєва.
Результати збірної України на етапі Кубка Європи в Інсбруку
Чоловіки:
- 1 місце ("золото") – Григорій Ільчишин
- 4 місце – Ярослав Ткач
- 7 місце – Костянтин Павленко
- 14 місце – Денис Мозолевич
Жінки:
- 3 місце ("бронза") – Аліна Щігарєва
- 6 місце – Оксана Бурова
- 7 місце – Софія Гладка
- 8 місце – Ксенія Горєлова
Що відомо про Ярослава Ткача
Ярослав – 21-річний скелелаз з Кропивницького. Учасник Всесвітніх ігор 2022 року, де завоював "бронзу". Брав участь у літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі, де був 11-м з 21 учасника у двоборстві серед хлопців
У 2018, 2019 та 2020 роках був володарем Кубка України зі скелелазіння. У грудні 2022 року став чемпіоном України.