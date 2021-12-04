Наставник збірної України Кортес став найкращим тренером світу-2021
Джерело:твітер Луїса Кортеса
Новоспечений тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес отримав відзнаку від IFFHS. Іспанський спеціаліст був визнаний найкращим наставником світу у 2021 році.
Йому та його Барселоні не було рівних
Міжнародна організація футбольної історії і статистика (IFFHS) відзначила роботу Луїса Кортеса у 2021 році. Іспанський наставник прийшов до керма жіночої збірної України після перемоги з Барселоною у Лізі чемпіонів.
Оце так Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА
35-річний спеціаліст став найкращим тренером 2021 року, отримавши 175 балів. Наставник на своїй сторінці у твітері написав пост вдячності.
Дякую IFFHS за цю нагороду як найкращому тренеру жіночого клубу світу у 2021 році. Дякую персоналу і гравцям Барселони за неймовірний сезон,
– написав Кортес
Луїс Кортес / Фото IFFHS
Чудовий сезон для Кортеса
Іспанський наставник привів Барселону до перемоги у Лізі чемпіонів. У фіналі каталонський клуб переграв Челсі з рахунком 4:0. Цікаво, що саме тренерка лондонської команди Емма Хейз замкнула трійку голосування за найкращого наставника.
Завдяки цьому УЄФА визнала іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021, а також у 2021 році отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії.
Тренер ще має можливість отримати ще одну відзнаку від ФІФА.
Прийшов підіймати збірну України
- У середині листопада 2021 року іспанець доволі несподівано очолив тренерський місток жіночої збірної України. Луїс Кортес став наступником Наталії Зінченко, яка протягом трьох років очолювала національну команду.
- Під керівництвом іспанського фахівця "синьо-жовті" провели вже два офіційні поєдинки у відборі чемпіонату світу-2023. У першій зустрічі збірна прикро втратила перемогу над Шотландією (1:1), а вже у наступній грі поступилась Угорщині (4:2).