Наставник збірної України Кортес став найкращим тренером світу-2021

Новоспечений тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес отримав відзнаку від IFFHS. Іспанський спеціаліст був визнаний найкращим наставником світу у 2021 році.

Йому та його Барселоні не було рівних

Міжнародна організація футбольної історії і статистика (IFFHS) відзначила роботу Луїса Кортеса у 2021 році. Іспанський наставник прийшов до керма жіночої збірної України після перемоги з Барселоною у Лізі чемпіонів.

Оце так Тренер жіночої збірної України з футболу претендує на нагороду найкращому наставнику ФІФА

35-річний спеціаліст став найкращим тренером 2021 року, отримавши 175 балів. Наставник на своїй сторінці у твітері написав пост вдячності.

Дякую IFFHS за цю нагороду як найкращому тренеру жіночого клубу світу у 2021 році. Дякую персоналу і гравцям Барселони за неймовірний сезон,

– написав Кортес



Луїс Кортес / Фото IFFHS

Чудовий сезон для Кортеса

Іспанський наставник привів Барселону до перемоги у Лізі чемпіонів. У фіналі каталонський клуб переграв Челсі з рахунком 4:0. Цікаво, що саме тренерка лондонської команди Емма Хейз замкнула трійку голосування за найкращого наставника.

Завдяки цьому УЄФА визнала іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021, а також у 2021 році отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії.

Тренер ще має можливість отримати ще одну відзнаку від ФІФА.

Прийшов підіймати збірну України