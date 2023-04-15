Аби допомогти у боротьбі з ФІФА: президент ПСЖ може відвідати матч між Шахтарем та Динамо
Джерело:RMC Sport
Нассер Аль-Хелаїфі отримав нагоду відвідати українське Класичне. Президент ПСЖ отримав запрошення на матч від донецького колектива.
Шахтар надіється на допомогу Нассера Аль-Хелаїфі у боротьбі з ФІФА. "Гірники" уже достатньо настраждались від нового правила світової асоціації.
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Допомога у протистоянні з титаном футболу
Уже зовсім скоро відбудеться найочікуваніший поєдинок розіграшу чемпіонату України. Динамо та Шахтар зустрінуться в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, а на VIP-ложі може опинитися зіркова постать. Президент ПСЖ та голова Асоціації Європейський клубів Нассер Аль-Хелаїфі отримав запрошення від "гірників" на українське класичне, а саме від Сергія Палкіна.
Донецький колектив надіється на допомогу очільника французького гранда у боротьбі з ФІФА. Шахтар продовжує нерівну боротьбу проти Міжнародної федерації футболу, чий дозвіл легіонерам призупиняти контракти в односторонньому порядку призвів до того, що "кроти" втратили уже понад 50-и мільйонів євро. Також Сергій Палкін зазначав, що втрати "гірників" можуть зрости до 70-и мільйонів євро.
Легіонери, які задарма покинули Шахтар
- Майкон – Корінітас (оренда). Придбали за 6,6 мільйонів євро.
- Тете – Ліон (оренда). Тепер знову задарма був орендований Лестером. Придбали за 15 мільйонів євро.
- Тобіаш Вінісіус – Реал (оренда). Придбали за 6 мільойнів євро.
- Вітао – Інтернасьйональ (оренда). Придбали за 4 мільйона євро.
- Педріньйо – Атлетіко Мінейру (оренда). Придбали за 18 мільйонів євро.
- Сіпріано – Крузейро (оренда). Придбали за 1 мільйон євро.
- Марлон – Монца (оренда). Придбали за 12 мільйонів євро.