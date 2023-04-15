Аби допомогти у боротьбі з ФІФА: президент ПСЖ може відвідати матч між Шахтарем та Динамо

Нассер Аль-Хелаїфі отримав нагоду відвідати українське Класичне. Президент ПСЖ отримав запрошення на матч від донецького колектива.

Шахтар надіється на допомогу Нассера Аль-Хелаїфі у боротьбі з ФІФА. "Гірники" уже достатньо настраждались від нового правила світової асоціації.

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Уже зовсім скоро відбудеться найочікуваніший поєдинок розіграшу чемпіонату України. Динамо та Шахтар зустрінуться в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, а на VIP-ложі може опинитися зіркова постать. Президент ПСЖ та голова Асоціації Європейський клубів Нассер Аль-Хелаїфі отримав запрошення від "гірників" на українське класичне, а саме від Сергія Палкіна.

Донецький колектив надіється на допомогу очільника французького гранда у боротьбі з ФІФА. Шахтар продовжує нерівну боротьбу проти Міжнародної федерації футболу, чий дозвіл легіонерам призупиняти контракти в односторонньому порядку призвів до того, що "кроти" втратили уже понад 50-и мільйонів євро. Також Сергій Палкін зазначав, що втрати "гірників" можуть зрости до 70-и мільйонів євро.

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