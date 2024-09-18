Динамо – Ворскла 3:1

Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+1 – Ієде, 81.

Матч був перенесений через участь Динамо у кваліфікаційних матчах в Лізі чемпіонів. На жаль, у плейоф кияни поступилися Зальцбургу і вийшли до основної стадії Ліги Європи, пише 24 канал.

Перевага киян у першому таймі

З початком матчу Ворскла почала активно пресингувати футболістів киян і створювати моменти.

Однак згодом Динамо перехопило ініціативу і вже на 33-й хвилині Кабаєв подав кутовий із лівого флангу на ближню стійку, а Себальйос головою забив гол. Колумбієць відзначився дебютним голом прям під час свого дебюту за киян.

Перед цим на 24-й хвилині гравець Ворскли Гучек отримав травму внаслідок чого довелося зробити заміну.

Вже на 35-й хвилині Динамо збільшило свою перевагу. Караваєв з правого флангу віддав м'яч в центр поля на Шапаренка. Той пробив по воротам, однак м'яч відскочив і Караваєв зіграв на добиванні.

Напружений другий тайм

З початком другої половини матчу Динамо активно йшло в атаки, однак полтавці зуміли відбиватись.

На 57-й хвилині Бражко невдало пішов у підкат проти Нестеренка. Внаслідок цього у гравця киян виникли проблеми з ребрами і Шовковський мусив зробити заміну.

Згодом сильну травму отримав і Себальйос. На 65-й хвилині захисник Динамо на швидкості зіткнувся головою з Ндукве у центрі поля. Їх обох замінили, а виглядало так, ніби колумбієць довгий час був без свідомості.

На 81-й хвилині Ворскла відіграла один м'яч. Нестеренко зробив подачу з правого флангу, яку замкнув Ієде головою.

Однак незабаром у додаткий час другого тайму Динамо поставило крапку у матчі. Ісенко у власному штрафному майданчику залишив м'яч і Піхальонок вдало скористався його помилкою, забивши вирішальний гол у матчі.

Динамо здолало Ворсклу з рахунком 3:1.

Відзначимо, що 7-й тур УПЛ стартує у суботу, 21 вересня.