Наше серце з усім народом України, – зірковий футболіст Снейдер

Нідерландець відповів на пост українця Євгена Левченка. На світлині обидва колишні футболісти стоять із чеком на понад 25 тисяч євро для біженців, які зібрав Утрехт.

Колишній атакувальний півзахисник збірної Нідерландів усім серцем підтримує українську націю, яка гід бореться з ордою. Український народ буде мати повну підтримку зі сторони Веслі Снейдера.

Наше серце з усім народом України під час цієї жахливої ​​кризи. Розраховуйте на мою повну підтримку зараз та в майбутньому. Об’єднуємось заради України. Зупинимо війну,

– написав Снейдер.

Нагадаємо, що Веслі разом із Левченком організували благодійний матч, кошти з якого пішли на потреби українських біженців, які вимушено покинули рідні домівки через напад Росії.