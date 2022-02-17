У нас немає прапора, – російські фігуристки не зробили фото зі стягом ОКР на Олімпіаді

Одразу дві фігуристки ОКР зайняли місця на олімпійському п'єдесталі у довільній програмі. Однак спортсменки не змогли відсвяткувати свій тріумф прямо на льоду.

Відповідь у них була одна

Російські фігуристки знов влипли у цікаву історію на Олімпіаді-2022. Спершу нерви здали в Олександри Трусової, яка видала емоційний спіч після срібної нагороди у довільному катанні. Вона була розлючена через те, що їй не вдалось стати олімпійською чемпіонкою, якою стала її землячка Анна Щербакова, пише 24 канал.

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Після своїх виступів фігуристки могли проїхатись із прапорами свої країн. Однак цього не зробили росіянки.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх немає команди Росії. Спортсмени цієї країни через дискваліфікацію виступають під нейтральним прапором ОКР (Олімпійський комітет Росії).

Один із фотографів попросив представниць ОКР зробити спільне фото з прапором. Але дівчата на таке прохання відповіли, що у них немає прапора. Після чого фотограф знову сказав фігуристкам зробити фото зі стягом, який їм принесуть.

На що отримав ідентичну відповідь: "У нас немає прапора". Здається, що росіянки не зрозуміли, що фотограф мав на увазі прапор ОКР.

Тому лише японська фігуристка Сакамото Каорі, яка стала третьою, зробила коло пошани на льоду з прапором своєї країни.

Відео моменту розмови

Текст із публікації з твітеру

– Дівчата, а з прапором сфотографуємось?

– У нас немає прапора!

– Ну ось там є, почастуйте хто-небудь?

– У нас немає прапора!!

– Вони передають…

– У нас немає російського прапора!!!