Ответ у них был один

Российские фигуристки вновь влипли в интересную историю на Олимпиаде-2022. Сначала нервы сдали у Александры Трусовой, которая выдала эмоциональный спич после серебряной награды в произвольном катании. Она была в ярости из-за того, что ей не удалось стать олимпийской чемпионкой, которой стала ее землячка Анна Щербакова, пишет 24 канал.

К теме Ненавижу, – фигуристка из РФ агрессивно отреагировала на победу соотечественницы на Олимпиаде

После своих выступлений фигуристки могли проехаться с флагами своих стран. Однако этого не сделали россиянки.

Напомним, что на Олимпийских играх нет команды России. Спортсмены этой страны из-за дисквалификации выступают под нейтральным флагом ОКР (Олимпийский комитет России).

Один из фотографов попросил представительниц ОКР сделать совместное фото с флагом. Но девушки на такую просьбу ответили, что у них нет флага. После чего фотограф снова сказал фигуристкам сделать фото со стягом, который им принесут.

На что получил идентичный ответ: "У нас нет флага". Кажется, что россиянки не поняли, что фотограф имел в виду флаг ОКР.

Поэтому лишь японская фигуристка Сакамото Каори, ставшая третьей, сделала круг почета на льду с флагом своей страны.

Видео момента разговора

Текст из публикации из твитера:

– Девушки, а с флагом сфотографируемся?

– У нас нет флага!

– Ну вот там есть, угостите кто-нибудь?

– У нас нет флага!!

– Они передают…

– У нас нет российского флага!!!