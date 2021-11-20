У нас футбол, а не цирк, – Суркіс висміяв арбітрів матчу Чорноморець – Динамо

Президент Динамо поділився враженнями від матчу проти Чорноморця. Він розкритикував роботу арбітрів.

Арбітр довго приймав рішення щодо епізоду з пенальті

Динамо у матчі 15-го туру УПЛ з великим рахунком обіграло Чорноморець. Одесити пропустили у власні ворота шість м'ячів.

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На 51-й хвилині матчу Орест Кузик рукою зачепив Дениса Гармаша у власній штрафній і заробив пенальті. Для визначення правильності цього рішення арбітрам знадобилося понад 5 хвилин. На 58-й хвилині пенальті реалізував Віталій Буяльський.

Суркіс назвав цей епізод комедією. Він сподівається, що новий куратор українських арбітрів поліпшить роботу ВАР.

У нас же футбол, а не цирк. По п'ять хвилин дивитися, було пенальті чи ні – та краще його скасували б, але не смішили б людей. Видно було, що захисник Чорноморця зіграв рукою. Я так розумію, дивилися, чи було поза грою чи ні. Але треба це робити швидко. Нині прийшов новий куратор – можливо, він навчить арбітрів, як треба працювати,

— сказав президент Динамо.

Динамо розгромило Чорноморець з рахунком 6:1 та повернуло собі одноосібне лідерство в УПЛ.