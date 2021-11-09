Ріццолі працюватиме з Лучі

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що запропонував Ріццолі займатися підготовкою українських рефері. Наразі італієць ще не отримав посаду.

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За словами Павелка, його ініціативу про призначення Ріццолі повинен підтримати Виконком УАФ, який відбудеться 17-го листопада. Сам Ріццолі вже прийняв пропозицію президента УАФ.

Главою Комітету арбітрів УАФ залишиться італієць Лучано Лучі. Він очолює комітет з 2015 року.

Що відомо про Ріццолі

Італійський арбітр працював на фіналі Ліги чемпіонів 2013 року, в якому Баварія перемогла Боруссію Дортмунд (2:1).

Через рік Ріццолі довірили фінал чемпіонату світу між збірними Німеччини та Аргентини (1:0).

Суддя працював на матчах Серії А з 2002 року та сім разів був визнаний найкращим арбітром Італії.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики включила Ріццолі до десятки найкращих арбітрів XXI століття.

Рефері завершив кар'єру у 2017 році, після чого працював керівником у суддівському корпусі Серії А.

Текст публікації Андрія Павелка

Українські арбітри матимуть змогу отримувати знання і досвід від одного з кращих рефері сучасності – Ніколи Ріццолі. Сьогодні зірковий італійський спеціаліст на моє запрошення побував у Будинку футболу.

Разом з головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, контракт якого нещодавно було продовжено, та нашими арбітрами поспілкувалися з Ніколою та обговорили перспективи нашої співпраці на майбутнє.

Ріццолі погодився на мою пропозицію стати куратором підготовки українських рефері і в разі підтримки такої ініціативи Виконкомом, засідання якого попередньо заплановано на 17 листопада, команда УАФ отримає нове потужне підсилення вже найближчим часом.

Про авторитет Ніколи Ріццолі у світовому арбітражі говорять його високі досягнення. Серед іншого, це звання кращого рефері світу, яке він отримував двічі поспіль. А це означає, що українські колеги Ніколи з початком нашої співпраці отримають чудові можливості для професійного росту.

Вірю, що вони успішно їх реалізують! Впевнений, що тандем двох таких висококласних спеціалістів, як Лучано Лучі і Нікола Ріццолі дасть потужний імпульс для подальшого розвитку українського арбітражу!