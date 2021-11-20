Арбитр долго принимал решение по эпизоду с пенальти

Динамо в матче 15-го тура УПЛ с крупным счетом обыграло Черноморец. Одесситы пропустили в собственные ворота шесть мячей.

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На 51-й минуте матча Орест Кузык рукой задел Дениса Гармаша в собственной штрафной и заработал пенальти. Для определения правильности этого решения арбитрам потребовалось более 5 минут. На 58-й минуте пенальти реализовал Виталий Буяльский.

Суркис назвал этот эпизод комедией. Он надеется, что новый куратор украинских арбитров улучшит работу ВАР.

У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – и лучше его бы отменили, но не смешили бы людей. Видно было, что защитник Черноморца сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но надо это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как надо работать,

– сказал президент Динамо.

Динамо разгромило Черноморец со счетом 6:1 и вернуло себе единоличное лидерство в УПЛ.