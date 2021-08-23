Народилася росіянкою, помру американкою, – Баюл, яка відмовилася від українського громадянства
23 серпня 2021 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Оксани Баюл
Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Незалежній Україні перше "золото" Олімпіади, прокоментувала зміну громадянства. Баюл вирішила відмовитися від українського паспорта.
Баюл: Я всім за все дякую
Баюл 22 серпня несподівано оголосила, що вирішила відмовитися від українського громадянства. Видатна спортсменка, яка проживає у США, схоже візьме американський паспорт.
Дізнайтесь більше Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства
У своєму інстаграмі Баюл опублікувала новий допис. Вона заявила, що народилася росіянкою, а помре – американкою.
Я всім за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою,
– написала Баюл.
Скриншот
- Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка в історії Незалежної України.
- Уродженка українського Дніпра здобула золоту медаль у фігурному катанні на Олімпіаді-1994 у Ліллегаммері. У 1993 році вона стала чемпіонкою світу.
- У середині 1990-х Баюл перебралася жити до США. Там вона займається тренерською діяльністю.