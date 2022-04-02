У напрямку "русского корабля": Підручний відповів Фуркаду, який заступився за спортсменів Росії

Дмитро Підручний з перших днів війни служить у військовій частині Національної гвардії України в Тернополі. Український біатлоніст відреагував на дуже дивну позицію відомих братів Фуркадів.

Французи відкрито заступились за російських спортсменів

Капітан чоловічої біатлонної команди України доволі довго не виходив із публічними заявами у своїх соцмережах. Але після інтерв'ю колишніх французьких біатлоністів терпіння у Дмитра Підручного закінчилось.

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Брати Фуркади проти відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. Французи заступились за росіян, відкрито оголосивши позицію "спорт поза політикою".

Підручний звернувся до французьких біатлоністів. На початку свого звернення Дмитро послав колег "по цеху".

По-перше, Мартен і Сімон Фуркад, йдіть нах*й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають,

– написав українець.

"Такі великі спортсмени виявились гівняними людьми"

Український біатлоніст щиро шкодує, що колись голосував за Мартена у комісію НОК. Дмитро не розуміє, як Фуркади вважають, що спорт поза політикою, коли російські спортсмени беруть активну участь у концерті-мітингу, який відбувся на "Лужниках" на підтримку російської агресії щодо України.

Російські спортсмени вийшли на сцену у костюмах із свастикою "Z". Саме ця літера символізує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цей символ є на усіх військовій техніці країні-агресора.

"Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію НОК, і що такі великі спортсмени виявились гівн*ними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу?", – зауважив біатлоніст із України.

"Надіюсь вас більше ніколи не побачу"

Підручний зізнався, що з 24 лютого до нього написав лише один російський спортсмен, який став на сторону України. Але публічно свою позицію висловлювати не захотів через те, що боїться за свою та безпеку родини.

Українець у своїй реакції на слова Фуркадів додав текст, який стосується натуралізованих спортсменів, які взяли українське громадянство, але продовжують замовчувати про війну в Україні. Підручний сподівається, що такі біатлоністи будуть виключені зі збірної.

Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – надіюсь вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали у Росію, то там і залишайтесь. А тим спортсменам, які колись були по паспорту росіянами чи білорусами, а зараз стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають і висловлюють свої погляди – щиро дякую,

– додав Дмитро.

Нагадаємо, що титулована у минулому білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева теж стала на сторону відсторонених спортсменів із Росії та Білорусі.

А от її колега "по цеху" Надія Скардіно зворушливо підтримала Україну. Колишня біатлоністка з Білорусі загадала бажання на день народження, яке пов'язане з настанням миру в Україні.

Повний текст публікації з інстаграму Підручного

Я довго не мав змоги писати тут, але вчорашнє інтерв’ю Сімона Фуркада та Мартена Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні.



По-перше, Мартен і Сімон Фуркад, йдіть нах*й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам гвалтують, а рідних вбивають.



Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію НОК, і що такі великі спортсмени виявились гівн*ними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни, було чимало спортсменів з літерою Z на одязі? Це вони такі невинні і страждають через владу?



Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза спорт поза політикою ніколи не була для мене об'єктивною, а зараз тим паче.



Від початку війни мені написав лише один спортсмен із Росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна, але він боїться за себе та свою сім'ю і тому не озвучує підтримку публічно.



Для мене мовчання російських і білоруських спортсменів означає те, що вони зробили свій вибір на підтримку війни. Мені зовсім не шкода, що їх не буде ні на яких міжнародних змаганнях, бо я вважаю, що весь народ Росії та Білорусії несе відповідальність за того, кого вони обрали і кому пробачали злочини раніше. Недавні соцопитування у Росії показують, що понад 80% росіян підтримують воєнні дії та вбивста в Україні. Я не здивуюсь, якщо серед них є і біатлоністи.

Щодо натуралізованих спортсменів, що вже не перший рік виступають під нашим прапором, але які від початку війни ніяк не показали свою позицію – надіюсь вас більше ніколи не побачити ні на тренувальних зборах, ні на змаганнях. Ви виїхали у Росію то там і залишайтесь. А тим спортсменам, які колись були по паспорту росіянами чи білорусами, а зараз стоять з нами пліч-о-пліч, допомагають і висловлюють свої погляди – щиро дякую.



Росія розпочала війну під приводом денацифікації і демілітаризації, що взагалі є абсурдом. І насправді через війну зараз відбувається тотальна дерусифікація, бо після того, що зробили орки на нашій землі, жоден українець не захоче мати з росіянами ніяких справ, а багато російськомовних переходять на українську мову, бо не хочуть розмовляти російською.



Дякую усім, хто підтримує Україну та допомагає нам боротися за нашу свободу та незалежність.



Україна перемагає! Україна переможе! Слава Україні! Смерть ворогам!