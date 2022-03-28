Скардіно: Хочу прочитати в новинах, що настав мир в Україні

27 березня Надія Скардіно відсвяткувала 37-й день народження. Олімпійська чемпіонка з біатлону у Пхьончхані-2018 виставила зворушливий святковий пост, у якому згадала про Україну.

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Надія Скардіно хоче найближчим часом прочитати у новинах, що над Україною запанувало мирне небо.

Хочу прочитати в новинах, що настав мир в Україні та й в інших місцях, де його немає! Хочу прочитати СМС від сестри, що вона з доньками та онуком, повернулася до своєї країни, до своєї оселі, вони обійняли чоловіків і у них все добре! Як і мільйони інших!,

– написала білоруська біатлоністка.

Відео з дня народження Скардіно

Що відомо про Надія Скардіно

Надія Скардіно – дваразова призерка Олімпійських ігор. У 2014 році у Сочі здобула "бронзу" в індивідуальній гонці, а вже у 2018-му у Пхьончхані стала олімпійською чемпіонкою у жіночій естафеті.

У російському Ханти-Мансійську стала бронзовою призеркою чемпіонату світу.

Переможниця та призерка етапів Кубка світу з біатлону.

Повний текст із публікації з інстаграму Скардіно

Багато хто бажає миру, мирного неба і щоб загадане бажання збулося! І я теж вірю, що воно найближчим часом здійсниться! Воно просте…

Хочу прочитати в новинах, що настав мир в Україні та й в інших місцях, де його немає! Хочу прочитати СМС від сестри, що вона з доньками та онуком, повернулася до своєї країни, до своєї оселі, вони обійняли чоловіків і у них все добре! Як і мільйони інших!

Чому пишу лише про мир? По-перше, тому що хочеться про хороше, а по-друге, тому що щиро вірю, що все, про що ми думаємо і говоримо, все це ми притягуємо! Можливо, це хоч на мить наблизить його!