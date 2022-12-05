Напруга до останнього: Хорватія долає Японію в серії пенальті та виходить в чвертьфінал

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі зустрілися збірні Хорватії та Японії. Команди не змогли визначити сильнішого в основний час та навіть у екстратаймах. Аж у серії післяматчевих пенальті Хорватія переграла Японію та вийшла у наступний раунд плей-офф.

Японія – Хорватія 1:1 (1:3 по пенальті)

Голи: Маеда, 43 – Перішич, 55

Мінаміно – не забив, Влашич – реалізував;

Мітома – не забив, Брозович – реалізував;

Асано – реалізував, Лівая – не забив;

Йосіда – не забив, Пашалич – реалізував.

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Сенсаційна Японія бажала нарешті подолати такий складний для них бар'єр 1/8 фіналу. Хорвати ж нічого нового не придумували та грали обережно без зайвих ризиків.

Команди продемонстрували досить стриманий футбол. Хорвати контролювали м'яч, але до гостроти біля воріт суперника не доходило. Японці ж своєю чергою також нічим не дивували. Їхній максимум – контратаки без небезпеки та обережні подачі. Команди демонстрували схожий стиль гри – закидання вперед.

Уже під завісу першого тайму однією з таких подач результату вдалось добитись "синім самураям". На 43 хвилині Маеда підхопив "круглого" у штрафному майданчику хорватів та вдало реалізував свій момент. Хорвати йшли на перерву втілювати нові задуми.

Гол Маеди:

Та у другому таймі гра команд не змінилась. Знову все обережно та виважено. Хорвати вирішили "змавпувати" пропущений у свої ворота гол. Знову після подачі, але тепер від хорватів, Іван Перішич зрівнює рахунок в поєдинку на 55 хвилині.

Гол Перішича

Такі цифри на табло залишились аж до фінального свистка. Гра перейшла в овертайм.

У двох доданих 15-хвилинках команди нічого екстраординарного не продемонстрували. Вони так ніби берегли свої фізичні та психологічні сили на серію пенальті. Та от у самій серії 11-метрових ударів японці продемонстрували ненайкращу майстерність, а голкіперу хорватів доводились просто вгадувати кут напряму м'яча замість феєричних сейвів. Як результат – японці забивають тільки 1 пенальті з чотирьох, а хорвати – 3.

Збірна Хорватії вимучує цей поєдинок та у чвертьфіналі чекає переможця пари Бразилія – Південна Корея. Японці, можливо, через 4 роки знову спробують подолати непрохідний для них бар'єр 1/8 фіналу чемпіонату світу.