Наполі готує сенсаційний трансфер: скільки клуб Марадони готовий віддати за лідера Шахтаря

Захисник "гірників" Микола Матвієнко взимку може змінити клубну прописку. В послугах гравця збірної України зацікавлений чинний чемпіон Італії.

Футболісти Наполі не тішать своїх уболівальників результатами в Серії А. "Партенопійці" практично втратили шанси поборотися за чемпіонство та ускладнили завдання кваліфікації до ЛЧ на следуюший сезон.

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Цікавий варіант для Матвієнка

Керівництво клубу розраховує покращити турнірне становище завдяки зимовим трансферам. Спортивний директор Наполі Мелузо вже визначився з кандидатурою футболіста, який підсилить склад.

Після продажу атакувального хавбека Еліфа Елмаса в Лейпциг за 25 мільйонів євро, у клуба з'явилася можливість придбати Миколу Матвієнка з Шахтаря.

Чинні чемпіони впевнені, що для придбання лідера "гірників" вистачить 30 мільйонів євро. Італійці вважають трансфер Матвієнка оптимальним варіантом для клубу.

Матвієнко – бажана ціль клубів Європи