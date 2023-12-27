Наполі готує сенсаційний трансфер: скільки клуб Марадони готовий віддати за лідера Шахтаря

27 грудня 2023, 22:38
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Джерело:

CalcioNow

Захисник "гірників" Микола Матвієнко взимку може змінити клубну прописку. В послугах гравця збірної України зацікавлений чинний чемпіон Італії.

Футболісти Наполі не тішать своїх уболівальників результатами в Серії А. "Партенопійці" практично втратили шанси поборотися за чемпіонство та ускладнили завдання кваліфікації до ЛЧ на следуюший сезон.

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Цікавий варіант для Матвієнка

Керівництво клубу розраховує покращити турнірне становище завдяки зимовим трансферам. Спортивний директор Наполі Мелузо вже визначився з кандидатурою футболіста, який підсилить склад.

Після продажу атакувального хавбека Еліфа Елмаса в Лейпциг за 25 мільйонів євро, у клуба з'явилася можливість придбати Миколу Матвієнка з Шахтаря.

Чинні чемпіони впевнені, що для придбання лідера "гірників" вистачить 30 мільйонів євро. Італійці вважають трансфер Матвієнка оптимальним варіантом для клубу.

Матвієнко – бажана ціль клубів Європи

  • Зазначимо, що під час кожного трансферного вікна з'являються різноманітні чутки щодо інтересу європейських клубів до Матвієнка.
  • Українського центрбека хотів бачити у Брайтоні Роберто Де Дзербі – колишній тренер Шахтаря. Італійський фахівець чудово знає можливості Миколи.
  • В нинішньому сезоні Матвієнко зіграв за Шахтар 16 матчів та забив 3 голи.
  • Його контракт з "гірниками" завершується 31 грудня 2027 року.
  • За даними Transfermarkt, вартість Матвієнка становить 20 мільйонів євро.
Автор: Сергій Шаховець