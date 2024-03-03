Наполі – Ювентус 2:1

Голи: Кварацхелія, 42, Распадорі, 88 – К'єза, 81.

В чемпіонаті Італії цього вікенду проходять матчі 27 туру Серії А. Центральна зустріч була винесена на вечір неділі, в ній чинний чемпіон Наполі приймав туринський Ювентус, пише 24 канал.

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Ювентус прощається зі Скудетто

Неаполітанці не вражають цього сезону і вже вибули з чемпіонської гонки, але при цьому "партенопеї" зберігають шанси на путівку в Лігу чемпіонів. Ювентус же довгий час вів боротьбу за Скудетто з Інтером, але серія з чотирьох втрат очок поспіль суттєво підкосила "б'янконері".

Тепер же, судячи з усього, Юве остаточно попрощався із шансами на золото. Команда дала бій Наполі, але вчисту програла володіння м'ячем. Перед перервою неаполітанці вийшли вперед завдяки крутому удару злету від Кварацхелії.

Юве залишався у грі та на 81 хвилині зміг відновити паритет завдяки майстерному удару від К'єзи. Проте втримати бодай один бал гості не змогли. Перед компенсованим часом Нонге безглуздо наступив на ногу Осімхена у своєму майданчику, через що арбітр призначив пенальті.

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Шанси Наполі на Лігу чемпіонів

Удар Віктора парирував Щенсний, але на добиванні встиг вдало зіграти Распадорі. Таким чином, Юве програє втретє за останні 15 матчів. Команда відстає від Інтера аж на 12 очок, але у понеділок "неррадзурі" можуть збільшити цю відстань ще на три бали в разі перемоги над Дженоа.

Наполі, схоже, оживає під керівництвом вже третього тренера цього сезону. При Франческо Кальцоні команда зіграла внічию з Барселоною та Кальярі, а також винесла Сассуоло (6:1) і тепер взяла гору над Ювентусом.

"Партенопеї" підіймаються на сьому сходинку в Серії А і тепер відстають від топ-четвірки на 8 очок. Правда, є ймовірність, що і п'яте місце таблиці отримає путівку в ЛЧ на наступний сезон, а до Роми, яка йде п'ятою, лише 4 бали.