"Вовки" не зуміли покусати лідера Серії А: Наполі вирвало перемогу у Роми – відеоогляд

Наполі та Рома зійшлись у центральному матчі 20 туру італійської Серії А. "Неаполітанці" зміцнило лідерство у сезоні-2022/2023.

Наполі – Рома 2:1

Голи: Осімхен, 17, Сімеоне, 86 – Ель-Шаараві, 75

На стадіоні "Дієго Армандо Марадона" зійшлись лідер Серії А Наполі та шоста команда чемпіонату Рома, яка претендує на виступ у єврокубках. Кварацхелія розрядив свою гармату з-за меж штрафного, але голкіпер Роми був на місці, не давши м'ячу залетіти у нижній кут воріт, пише 24 канал.

​Дивіться також Мілан знов зганьбився в Серії А, розгромно програвши аутсайдеру попри гол-цукерочку – відеоогляд

На 17-й хвилині Наполі таки вдалось забити швидкий гол. Кварацхелія зробив верхову передачу у штрафний майданчик Роми. М'яч прилетів прямісінько на Осімхена, той спершу грудьми, а потім коліном обробив передачу та потужним ударом в один дотик вколотив круглого під поперечину воріт Роми – 1:0. Дуже красивий гол у виконанні нападника.

До свистка на перерву господарі створили ще цілу гору моментів. Найгострішим був удар головою від Осімхена, але м'яч пролетів над поперечиною.

На 15-хвилинний відпочинок команди пішли за мінімальної переваги у рахунку "неаполітанців" 1:0.

Усі голи команди залишили на другий тайм, а особливо на кінцівку поєдинку. На 75-й хвилині Ромі вдалось зрівняти рахунок у матчі. З першою подачею у штрафний майданчик Наполі впорались захисники, але от друге закидання було вже гольовим. Ель-Шаараві замкнув предачу на дальній стійці та можна сказати, що запхав м'яч у ворота суперника – 1:1.

Наприкінці матчу господарі вдруге за поєдинок повели у рахунку. Зелінський обігрався з Сімеоне, який красивим ударом пробив повз Патрісіу – 2:1.

Наполі вдалось обіграти Рому на очах рідних уболівальників.

Команда Спаллетті продовжує йти лідером Серії А, випереджаючи Інтер, який йде другим, на 7 балів – 50 проти 43-х у "нерадзуррі".

Рома з 38 пунктами посідає 6-те місце.

Наполі – Рома: відеоогляд матчу