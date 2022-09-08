Наполі розгромив Ліверпуль в матчі Ліги чемпіонів, забивши чотири голи: відео
Наполі та Ліверпуль потрапили в одну групу Ліги чемпіонів. 7 вересня команди зіграли перший матч, який закінчився перемогою італійської команди.
Футбольний клуб Наполі та місто Неаполь є доволі незручним суперником для Ліверпуля та головного тренера клубу Юргена Клоппа. Це вже втретє команди грають між собою в групі Ліги чемпіонів, і кожен раз італійська команда виграє домашній матч. Так було й у 2018 році, і у 2019 році. Продовжили цю традицію "партенопеї" і у 2022 році.
Варте уваги Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 7 вересня
Проблеми для гостей розпочалися вже на початку зустрічі, коли на першій хвилині після помилки воротаря Осімхен пробив у штангу з гострого кута. Загалом помилки захисників "мерсисайдців" і призведуть до того, що команда пропустить чотири голи. Хоча могла і більше.
Та вже на п'ятій хвилині перший гол у ворота Ліверпуля влетів. Арбітр призначив пенальті після перегляду відеоповтору, на якому помітив, що Мілнер зіграв рукою у власному штрафному. Зелінські з позначки пробив влучно.
На 16-й хвилині у ворота Ліверпуля призначили ще один пенальті. І знову після VAR. Цього разу за грубий фол ван Дейка на Осімхені. Пробивати вирішив сам Осімхен, але Аллісон вгадав куди він пробиватиме, та відбив м'яч. А Ді Лоренцо на добиванні пробив вище воріт.
На 31-й хвилині вся немічність захисту Ліверпуля проявилася, коли Замбо Ангусса забивав гол. Гравці в червоних футболках просто спостерігали, як його в дотик вивели на ударну позицію.
Ще в першому таймі у ворота Ліверпуля влетів і третій гол. Його автором став Джованні Сімеоне – син головного тренера іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне. Він в дотик замкнув простріл з флангу.
Побиття Ліверпуля продовжилося одразу після перерви. Після прострілу Зелінські пробивав в дотик. З першим ударом Аліссон впорався. Але поляк першим опинився на добиванні та прокинув м'яч повз голкіпера.
І лише після цього Ліверпуль забив сам. На дальній удар наважився Луїс Діас, і його удар був влучним. Згодом він міг оформити й дубль, але Мерет врятував команду від пропущеного голу.
У підсумку арбітр зафіксував рахунком 4:1.
Відеоогляд матчу Наполі – Ліверпуль