Наполі розгромив Ліверпуль в матчі Ліги чемпіонів, забивши чотири голи: відео

Наполі та Ліверпуль потрапили в одну групу Ліги чемпіонів. 7 вересня команди зіграли перший матч, який закінчився перемогою італійської команди.

Футбольний клуб Наполі та місто Неаполь є доволі незручним суперником для Ліверпуля та головного тренера клубу Юргена Клоппа. Це вже втретє команди грають між собою в групі Ліги чемпіонів, і кожен раз італійська команда виграє домашній матч. Так було й у 2018 році, і у 2019 році. Продовжили цю традицію "партенопеї" і у 2022 році.

Варте уваги Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 7 вересня

Проблеми для гостей розпочалися вже на початку зустрічі, коли на першій хвилині після помилки воротаря Осімхен пробив у штангу з гострого кута. Загалом помилки захисників "мерсисайдців" і призведуть до того, що команда пропустить чотири голи. Хоча могла і більше.

Та вже на п'ятій хвилині перший гол у ворота Ліверпуля влетів. Арбітр призначив пенальті після перегляду відеоповтору, на якому помітив, що Мілнер зіграв рукою у власному штрафному. Зелінські з позначки пробив влучно.

На 16-й хвилині у ворота Ліверпуля призначили ще один пенальті. І знову після VAR. Цього разу за грубий фол ван Дейка на Осімхені. Пробивати вирішив сам Осімхен, але Аллісон вгадав куди він пробиватиме, та відбив м'яч. А Ді Лоренцо на добиванні пробив вище воріт.

На 31-й хвилині вся немічність захисту Ліверпуля проявилася, коли Замбо Ангусса забивав гол. Гравці в червоних футболках просто спостерігали, як його в дотик вивели на ударну позицію.

Ще в першому таймі у ворота Ліверпуля влетів і третій гол. Його автором став Джованні Сімеоне – син головного тренера іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне. Він в дотик замкнув простріл з флангу.

Побиття Ліверпуля продовжилося одразу після перерви. Після прострілу Зелінські пробивав в дотик. З першим ударом Аліссон впорався. Але поляк першим опинився на добиванні та прокинув м'яч повз голкіпера.

І лише після цього Ліверпуль забив сам. На дальній удар наважився Луїс Діас, і його удар був влучним. Згодом він міг оформити й дубль, але Мерет врятував команду від пропущеного голу.

У підсумку арбітр зафіксував рахунком 4:1.

Відеоогляд матчу Наполі – Ліверпуль