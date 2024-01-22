Легендарний футболіст Луїджі Ріва помер у віці 79 років. Напередодні Луїджі госпіталізували з власного будинку у лікарню до кардіологічного відділення через раптову хворобу.

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Луїджі Ріва помер у віці 79 років

У легенди Кальярі та національної збірної Італії з футболу стався серцевий напад. У медичному закладі лікарі констатували смерть.

Варто знати. Колишній італійський футболіст зіграв за національну команду своєї країни 42 матчі та забив 35 голів, що є найкращим результатом в історії "Скуадри Адзурри".

Ріва у складі збірної Італії ставав чемпіоном Європи у 1968 році. Також разом із Рівою збірна Італії дійшла до фіналу чемпіонат світу 1970, де програла Бразилії.

Травми змусили футболіста завершити кар'єру в 1976 році. До того часу він забив 164 голи в 315 матчах за Кальярі. Луїджі Ріва тричі ставав найкращим бомбардиром Серії А.