Наполі хоче купити гравця збірної України

Лідер оборони Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко може змінити клубну прописку після Євро-2020. У послугах футболіста знову зацікавлений італійський Наполі.

Наполі відновив інтерес до Матвієнка

Торік уже повідомлялося, що Наполі зацікавлений у трансфері Матвієнка. Іноземні ЗМІ переконували, що Шахтар та Наполі навіть домовилися про перехід українця.

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Однак Матвієнко залишився у Шахтарі, а інтерес до нього приписували Арсеналу, Ліверпулю та іншим клубам. Слід зазначити, що Микола підтвердив факт переговорів з італійцями.

Napoli Calcio з посиланням на видання Corriere del Mezzogiorno повідомляє, що Матвієнко знову у сфері інтересів Наполі.

Українець, який може зіграти в центрі і на фланзі захисту, у списку інтересів неаполітанської команди разом з Емерсон з Челсі та півзахисником АЗ Теном Копмейнерсом.

Що відомо про Матвієнка