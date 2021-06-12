Наполі хоче купити гравця збірної України

Лідер оборони Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко може змінити клубну прописку після Євро-2020. У послугах футболіста знову зацікавлений італійський Наполі.
Наполі відновив інтерес до Матвієнка
Торік уже повідомлялося, що Наполі зацікавлений у трансфері Матвієнка. Іноземні ЗМІ переконували, що Шахтар та Наполі навіть домовилися про перехід українця.
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Однак Матвієнко залишився у Шахтарі, а інтерес до нього приписували Арсеналу, Ліверпулю та іншим клубам. Слід зазначити, що Микола підтвердив факт переговорів з італійцями.
Napoli Calcio з посиланням на видання Corriere del Mezzogiorno повідомляє, що Матвієнко знову у сфері інтересів Наполі.
Українець, який може зіграти в центрі і на фланзі захисту, у списку інтересів неаполітанської команди разом з Емерсон з Челсі та півзахисником АЗ Теном Копмейнерсом.
Що відомо про Матвієнка
- Микола – вихованець Шахтаря. Виступав за Карпати та Ворсклу. У минулому сезоні Матвієнко відіграв 29 матчів за Шахтар. У його активі 1 гол та 3 асисти.
- За даними Transfermarkt, його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2025. Портал оцінює 25-річного українця в 11 мільйонів євро.