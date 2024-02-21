Все вирішиться на Камп Ноу: Наполі вдома вирвав нічию з Барселоною – відео

На стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між італійським Наполі та каталонською Барселоною. Команди розписали нічию, забивши по голу в другому таймі.

Наполі – Барселона – 1:1

Гол: Осімхен, 75 – Левандовський, 60

Перший поєдинок між італійським Наполі та каталонською Барселоною хоч і не вирішував глобально долю путівки до чвертьфіналу, однак цілком міг стати визначальним у протистоянні цих двох клубів.

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Барселона вперше за три роки забила в плей-оф Ліги чемпіонів

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, а після перерви Барселона все ж відкрила рахунок. На 60-й хвилині Педрі знайшов Роберта Левандовського між захисниками Наполі, а польський нападник хитнув Жезуса та розстріляв Мерета.

Відео голу Левандовського

Утім, вже через 15 хвилин Наполі відновив статус-кво. Мартінес програв боротьбу один в один проти Осімхена і нігерійський форвард з пасу Ангісса прошив тер Штегена. У підсумку – нічия 1:1.

Відео голу Осімхена

Барселона, яка попередні два сезони не виходила з групи Ліги чемпіонів, забила перший за 1078 днів гол у плей-оф найпрестижнішого клубного європейського турніру. Востаннє каталонці відзначалися у березні 2021 року у воротах ПСЖ.

Матч-відповідь між Барселоною та Наполі відбудеться на "Камп Ноу" 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Відеоогляд матчу Наполі – Барселона