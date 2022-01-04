Написав листа Мессі: українець просить допомогу в футболіста – в них однакова рідкісна хвороба

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі свого часу мав дефіцит гормону росту. Але вчасне лікування допомогло йому вирости. Такий же діагноз поставили й Павлу Вінтоняку з Космача. Тож хлопець звернувся за допомогою до Мессі.

Дорогі ліки

Павло Вінтоняк у 18 років має зріст 1 метрі та 48 сантиметрів. Все через дефіцит гормону росту. Хлопцеві залишилося 2-3 роки, під час яких він може колоти необхідний препарат, бо далі зони росту "закриються".

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Медики поставили діагноз Павлові два роки тому під час проходження медкомісії за направленням військкомату.

Лікування обходиться доволі дорого для родини – 24 тисячі гривень на місяць. Гроші на ці ліки держава не виділяє.

Спочатку родина звернулася до з громадської організації "Гуцульські волонтери". Саме там ініціювали збір грошей та придумали зняти відеозвернення до Ліонеля Мессі.

Але зібраних коштів вистарчило лише на перші три місяці. За цей час Павло почав підростати.

Його мама 16 років працювала санітаркою у Космачі, проте потрапила під скорочення. Відтак якщо зараз їй не вдасться знайти роботу, планує поїхати закордон на заробітки, щоб допомогти сину.

Влітку хлопець сам хотів заробити. Він вчиться на муляра-штукатура у Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі. Але підприємці відмовляються брати на роботу. Причина – його фізичний стан.